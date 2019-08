Mielipide

Monopoli ei yksin minimoi rahapelihaittoja

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

rahapelijärjestelmästä ja rahapelimonopolin oikeutuksesta on käyty kiivasta keskustelua.EU:ssa ei ole yhdenmukaista rahapelien lainsäädäntöä, vaan jokainen jäsenvaltio voi toteuttaa rahapelaamista itselleen sopivimmalla järjestämistavalla. Tärkeää kuitenkin on, että valittu järjestelmä on kullekin valtiolle paras tapa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisyyn sekä rahapeliongelmien ehkäisemiseen ja vähentämiseen.Julkisen vallan valvonnassa toimivan monopolin ohella rahapelit voidaan järjestää myös lisenssijärjestelmällä, jossa peliyhtiöt saavat tarjota tuotettaan lisenssimaksuja vastaan, tai näiden kahden järjestelmän yhdistelmällä. Mikään malli ei yksin takaa mahdollisimman hyvää tai vastuullista rahapelipolitiikkaa: toteutus ratkaisee. Eikä voida yksi­selitteisesti osoittaa, että jokin malli olisi rahapelaamisen järjestämisessä toista parempi.rahapeleissä on haitta­potentiaalia – toisissa enemmän, toisissa vähemmän. Tämän vuoksi ala on kaikkialla maailmassa yksi tarkimmin säännellyistä. Sääntely vaikuttaakin järjestämistapaa enemmän siihen, miten rahapelaamista voidaan harjoittaa parhaalla ja vastuullisimmalla tavalla.Sääntelyllä pyritään siihen, että yhteiskunnassa tehdään kaikki mahdollinen, jotta rahapelaamiseen liittyvät ongelmat ja haitat vähenisivät. Tehokas sääntely ehkäisee myös haittoja ennalta.Toimivassa sääntelyssä valvonta on yleensä keskitetty yhdelle viranomaiselle, joka asettaa rahapeli­toiminnalle selkeät vaatimukset ja ehdot sekä valvoo niiden noudattamista. Lisäksi tarvitaan tehokkaat sanktiot rikkomusten varalta.Kansallisten järjestelmien vertailussa tulisi korostaa vastuullisuutta eri järjestelmien ja niiden tuottojen suoran vertailun sijaan. Silloin pitäisi tarkastella, miten rahapelaamista säännellään sekä konkreettisia toimia, joiden avulla rahapeliongelmia pyritään ehkäisemään ja vähen­tämään.rahapelaamisen toimeenpano perustuu ainakin toistaiseksi yksinoikeuteen. Suomen arpajaislain mukaan yksinoikeusasema edellyttää pelaajien oikeusturvan takaamista, väärinkäytösten ja rikollisuuden estämiseen pyrkimistä sekä pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä sekä vähentämistä.EU-tuomioistuin on täsmentänyt, että julkisen vallan valvonnassa oleva yksinoikeusjärjestelmä voi olla tehokas keino hallita rahapeleihin liittyviä vaaroja. Jotta monopoli­järjestelmä toteuttaisi parhaalla mahdollisella tavalla vastuullista ­rahapelipolitiikkaa, sen tulee asianmukaisesti huolehtia lakisääteisten tehtävien täyttämisestä.Rahapelitoiminnalla voidaan rahoittaa yhteiskunnallista toimintaa, mutta sitä ei voida pitää monopolin objektiivisena oikeuttamisperusteena. Rahapelituottojen käyttäminen yleishyödylliseen toimintaan voi olla ainoastaan järjestelmän suotuisa liitännäisseuraus.rahapelaaminen on valta­osalle pelaajista mielihyvää tuottavaa harmitonta ajanvietettä, rahapelit sisältävät aina haittariskin. Periaatteessa kuka tahansa voi ajautua tilanteeseen, jossa syntyy raha­peliriippuvuus ja sen aiheuttamia ongelmia. Joillekin tämä tapahtuu helpommin kuin toisille.Rahapeliriippuvuutta ei tule ymmärtää yksioikoisesti yksilön omana syynä tai heikkoutena. Rahapeliriippuvuus on vakava sairaus, joka on tunnustettu kahdessa kansainvälisessä tautiluokituksessa. Tämän vuoksi on tärkeää, missä valossa rahapelaaminen yhteiskunnassa esitetään esimerkiksi lapsille ja nuorille. Tarvitaan myös laaja-alaista ymmärrystä rahapeliriippuvuuden syntymekanismeista ja rahapeliongelman kehittymisestä.Rahapelaamisessa vastuullisuus on monitahoinen ja moniselitteinen käsite. Se edellyttää lukuisia erilaisia toimia sekä toimenpiteiden valvomista, seuraamista ja kehittämistä. Se tarkoittaa myös tutkittuun tietoon nojaavaa sääntelyä ja mahdollisesti pelaamisen rajoittamista tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa. Vastuullisuus tarkoittaa myös toiminnan avoimuutta.Vastuullisuutta ovat kaikki toimet, joilla haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä suojellaan niiltä haitoilta ja ongelmilta, joita rahapelaaminen aiheuttaa osalle pelaajista ­aina ja kaikkialla.