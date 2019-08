Mielipide

Työmarkkinajärjestöjen luutuneet asenteet heikentävät Suomen kilpailu­kykyä ja haittaavat palkan­saajia

2016 solmitun kilpailukykysopimuksen työaikoja koskeva keskustelu on loistava esimerkki siitä, että työmarkkinajärjestöjen toimintatavat eivät ole enää ajan tasalla.Juha Sipilän (kesk) hallitus sai aikaan sopimuksen, jolla on todistettavasti ollut myönteinen vaikutus Suomen kilpailu­kykyyn. Myönteiset vaikutukset jatkuvat, mikäli työmarkkina­järjestöt eivät niitä onnistu ­pilaamaan.Työntekijäpuoli on jo ilmoittanut, että työajan pidennystä koskeva osa ei sille enää jatkossa käy. Suuressa uhossa kannattaisi kuitenkin muistaa, että ­sovittu 24 tunnin vuotuisen työajan pidennys ilman korvausta tarkoittaa päivittäistä 6–7 minuutin työaikaa. Tätä voisi verrata vaikka kahvi- tai tupakkataukoihin. Vaikuttaa siltä, että työntekijäjärjestöjä ei juuri kiinnosta työnantajien kilpailukyky, vaikka sen turvaaminen on paras keino turvata työntekijöiden ansioiden ja työehtojen myönteinen kehitys.Vastaavasti myös työnantajapuolen kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että työntekoon käytettävän ajan mittaaminen ja siihen perustuva palkitseminen ovat tulleet tiensä päähän. On varsin vähän sellaisia työtehtäviä, joissa työpaikalla läsnäolon mittaamisesta saadaan yrityksen kannalta merkittävää tietoa. Oleellisempaa olisi lisätä työn tuloksen ja työajan tehokkuuden mittaamista.Elinkeinoelämän keskusliitto EK korostaa sivuillaan, että Suomessa lakeihin perustuva työaika on lyhyt. Niinhän se onkin, paitsi jos otetaan huo­mioon osa-aikatyön vaikutus. Tällöin Suomessa työaika on lähellä EU:n keskitasoa. Työ­aikojen pidentämistä suurempi mahdollisuus kilpailukyvyn kehittämiseksi on kuitenkin tukea työpaikalla oikeita asenteita ja osaamisen kehittymistä.Joka tapauksessa työ ei välttämättä enää ole sillä tavalla aikaan ja paikkaan sidottua kuin aikaisemmin. Uudessa, ensi vuoden alussa voimaan tulevassa työaikalaissa asiaan on kiinnitetty huomiota, ja muutokset vanhaan ovat oikean suuntaisia. Voi kuitenkin kysyä, ovatko muutokset riittäviä. Uudenkin lain mukaan läsnäolo työpaikalla on ensisijainen mittauksen kohde. Vaikuttaa siltä, että työmarkkinajärjestöjen luutuneet asenteet ja toimintatavat estävät Suomen kilpailukykyyn myönteisesti vaikuttavat ratkaisut ja palkansaajien edun mukaiset sopimukset.