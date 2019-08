Mielipide

Jos Veikkauksen monopoli purettaisiin, ulkomaiset peliyhtiöt valtaisivat markkinoita

on ollut tänä ­kesänä näkyvästi esillä uutisoinnissa, ja isolta osalta omasta syystään: pelien mainonta on ylittänyt hyvän maun rajat. Siksi on hyvä, että nolo mainoskampanja on nyt katkaistu. Mutta onko se riittävä toimi maineen palauttamiseksi?Valtio-omisteinen peliyhtiö toimii puun ja kuoren välissä, kuten Alkokin. Molemmat yrittävät myydä tuotteitaan mutta välttää niistä aiheutuvia hait­toja.On selvää, ettei lopputulos voi olla kovin kunniakas. Moni kysyy siksi, onko yksinoikeudesta nauttivalla peliyhtiöllä toiminnalleen enää riittäviä perusteita, kun peliongelmaisia on selvästi yli satatuhatta. Ja tuemmeko me poliitikot Veikkausta vain, koska se tarjoaa meille, minullekin, ”miellyttäviä luottamustehtäviä”? Me poliitikot emme tue Veikkausta kokouspalkkioidemme takia vaan siksi, ettei parempia vaihtoehtoja juuri ole.Jos Veikkauksen monopoli purettaisiin, se ei tarkoittaisi pelaamisen loppumista vaan ulkomaisten peliyhtiöiden valtaamia markkinoita.Jo nyt Suomesta pelataan ulos yli 300 miljoonan euron edestä vuosittain, eikä niistä rahoista senttiäkään koidu pelihaittojen torjuntaan tai peli­ongelmaisten ihmisten auttamiseen. Päinvastoin, Veikkaus hoitaa näistäkin aiheutuvat kulut.Eduskunta on päättänyt keinoista myös ulkomaisten peliyhtiöiden markkinoinnin hillitsemiseksi. Poliisihallitus voisi avata sitä, miten se on toiminut, kun yhtiöiden hulvaton markkinointi tuntuu jatkuvan ilman mediankaan reagointia.Iso kysymys on, haluammeko siirtää kaiken pelaamisen oman valvonnan ulkopuolelle ja rahoittaa ongelmien hoidon sekä kaiken järjestötuen itse vero­varoin, kuten tapahtuu monessa maassa. Ruotsissakin peli on jo menetetty, toivottavasti ei meillä.Peliongelmaisten auttamiseen eli pelihaittojen tutkimukseen ja hoidon kehittämiseen, peli­ongelmissa auttavan Peluurin toimintaan, digitaalisen pelaamisen pelirajoituskokonaisuuden käyttöönottoon ja hajasijoitettujen automaattien pakolliseen tunnistautumiseen käytetään vuodessa yli 25 miljoonaa euroa?Onko tämä riittävää? Selvästikään ei ole.Pakollisesta tunnistautumisesta on jo säädetty laissa. ­Uudistuksen vaikutuksia ongelmapelaamiseen on seurattava tarkasti. Jos se ei tehoa, seuraava askel on siirtää peliautomaatit kaupoista ja baareista erillisiin tiloihin pois asiakkaiden kulkureiteiltä, kuten kansalaisaloitteessakin vaaditaan.Peluuriin viime vuonna yhteyttä ottaneista ongelmaisista 50 prosentille kivijalka-automaatit ovat ensi­sijainen ongelma.Suomalaiselle pelaamiselle parasta ei ole Veikkauksen ­rapauttaminen vaan sen entistä vastuullisemman toiminnan turvaaminen siten, että se pystyy pärjäämään avoimilla digitaalisilla markkinoilla. Siihen hallitusohjelmassakin onneksi pyritään.