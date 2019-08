Mielipide

Mitä jos Suomessa olisi 20 000 koditonta koiraa? Hylätyt kissat ovat ongelma, joka ei valistuksella ratkea

Suomessa

Kissaongelman

Näitä

on pitkään jatkunut massiivinen eläinsuojelu­ongelma, joka ei tunnu kunnolla hetkauttavan juuri ketään. Maassamme on edelleen arviolta 20 000 koditonta kissaa.Viime kesänä kirjoitettiin ansiokkaan paljon ”kissa­kriisistä”, mutta edelleen löytö­eläin­talot täyttyvät entiseen malliin.Ajoittain huomautetaan, että mitään kesäkissailmiötä ei edes enää ole. Se pitää paikkansa, jos ajatellaan tuttua tarinaa siitä, että perhe ottaa mökille pennun ja jättää sen syksyllä naukumaan kuistin portaille. Tätä ei onneksi enää juuri tapahdu.Siitä ei kuitenkaan pääse mihinkään, että jokainen näistä 20 000 kissasta on koditon ihmisen toiminnan tuloksena. Kaikki kodittomat kissat eivät tosin ole hylättyjä, vaan osa on syntynyt villeihin populaatioihin, jotka lisääntyvät vauhdikkaasti.ikävin puoli on se, että siihen on totuttu: se tuntuu luonnolliselta. 20 000 on luku, jota eläinsuojeluyhdistykset ovat toistelleet jo vuosia, eikä se nostata karvoja pystyyn.Jos ongelman mittakaavaa on hankala sisäistää, mieti seuraavaa: mitä, jos Suomessa olisi 20 000 koditonta, vapaana kulkevaa koiraa? Ajatus on absurdi, koska koira nauttii aivan eri luokan arvostusta kuin kissa.Kissoissa ja koirissa on toki eroja, ja jokainen saa päättää oman suosikkieläimensä. Yhteistä lajeille on se, että ne eivät ole villieläimiä. Molemmat tarvitsevat ihmisen huolenpitoa, eikä kumpikaan kuulu Suomen luontoon. Tältä pohjalta kissojen ja koirien kohtelussa ei pitäisi olla minkäänlaista eroa.Kissa saa järjestyslain mukaan liikkua vapaana taajama-alueella, koira ei. Jos kissaansa aivan välttämättä haluaa pitää vapaana, se täytyy leikata, siruttaa ja rekisteröidä. Leikattu kissa ei lisäänny hallitsemattomasti, ja siruttamisen avulla löytöeläintaloon viety kissa saadaan takaisin kotiin.ratkaisuja on hoettu nyt vuosikausia, tuloksetta. Tässä vaiheessa on selvää, että ihmiset eivät muuta tapojaan kuin pakottamalla.Hallitusohjelmasta löytyy kirjaus kissojen tunnusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Se on hyvä.Jos kuitenkin kissojen pitäminen vapaana ja leikkaamattomina jatkuu, täyttyvät löytöeläinkodit jatkossakin. Jompaankumpaan asiaan on lailla pakko puuttua.