Mielipide

Työaikakiista hallitsee syksyn neuvotteluja työehtosopimuksista

Elinkeino­elämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

On

tutkimus­laitos (Etla) julkisti maanantaina tutkimuksensa kilpailukyky­sopimuksen vaikutuksista.Tutkimuksen mukaan kilpailu­kykysopimus lisää työllisyyttä vuoteen 2022 mennessä 20 000– 42 000 henkilöllä, laskutavasta riippuen. Tästä vuosityöajan pidennys tuo Etlan mukaan 40 prosenttia eli 8 000–16 000 työpaikkaa.Loppu syntyy äärimaltillisista palkankorotuksista, työnantajien sosiaaliturvamaksujen siirtämisestä enemmän palkansaajien maksettaviksi sekä siirron kompensoinnilla ansiotuloverojen kevennyksinä.tulos oli oikeastaan ennalta arvattavissa, sillä tutkimuksen tilasivat kolme suurinta työnantajien vientiliittoa: Tekno­logia­teollisuus, Metsäteollisuus ja ­Kemianteollisuus.Ne todistelivat maanantain tilaisuudessa vuorollaan, miksi niin sanotuista kiky-tunneista ei voi hankkiutua eroon. Vastikään hankittua kustannuskilpailukykyä ei saa heti tärvätä.Palkansaajapuoli vastasi heti. Sekä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta että SAK:n suurimman liiton Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoivat, että talkootyöt työnantajan hyväksi loppuvat nyt.Vaikuttaa siis vahvasti siltä, että kiista ilmaisista työtunneista hallitsee myös tänä syksynä työehtoneuvotteluja ja julkista keskustelua.Pääministeri Antti Rinne (sd) sekoitti jo valmiiksi sekavaa tilan­netta, kun hän syyskauden avajais­tilaisuudessa ehdotti, että työ­markkina­keskusjärjestöt voisivat sopia kiky-tuntien kohtalosta kes­kenään.Työnantajapuoli älähti heti. ­Ehdotus kuulosti liikaa paluulta keskitettyihin ratkaisuihin.ylimääräisiin työtunteihin ei ottaisikaan ideologista kantaa keskitettyjä ratkaisuja vastaan ja hajautettujen ratkaisujen puolesta, on paluu aikaan ennen kilpailukykysopimusta hankalaa.Teollisuusliitto on irtisanonut lisäpöytäkirjan, jolla kiky-tunnit lisättiin Teknologiateollisuuden työehtosopimuksiin. Monilla muilla aloilla, esimerkiksi kaupassa, tunnit on leivottu vuorojärjestelmään.Vuorojärjestelmän uusimisessa kilpailukykysopimuksen aikaan meni useampi kuukausi.Vanhaan vuorojärjestelmään luulisi silti olevan melko helppo palata, jos jollain on vanha vuorojärjestelmä vielä tallessa.Tässä tuleekin vaikea kohta: jos palataan työaikaan ennen kiky-sopimusta, jokaisen työaikaa pitäisi lyhentää. Jos työnantajat haluaisivat pitää tuotannon nykytasolla, ne joutuisivat palkkaamaan rutkasti lisää väkeä, ehkä vähintään Etlan mainitsemat kahdeksantuhatta.Sillä porukalla tuotanto ei vielä edes kasvaisi, työvoimakulut kylläkin ja roimasti.Teknologiateollisuus on laskenut, että kiky-sopimuksen lisätunnit vastaavat kustannusvaikutuksiltaan 1,5:tä prosenttia palkkasummasta. Mikäli kiky-tunneista luovuttaisiin ilman jonkinlaista hyvitystä työnantajille, nykyisen taloustilanteen mahdollinen palkankorotusvara olisikin sitten siinä.kiky-tunteja alettiin sovittaa käytäntöön, palkansaajat valittivat sen olevan vaikeaa ellei mahdotonta. Työnantajapuolelta huomautettiin silloin, että aikoinaan yleistä työaikaa lyhennettiin sopimus sopimukselta. Miksi työajan pidennys olisi niin hirvittävän vaikeaa?Nyt roolit ovat vaihtuneet. Työnantajapuoli sanoo, että vanhaan työaikaan ei ole paluuta, ihan käytännön syistä.Muutosta näyttää pitävän lähes mahdottomana aina se osapuoli, joka muutoksesta joutuu kärsimään.monta syytä, miksi kiky-tunneista ei voida sopia erikseen. Jos niistä pitäisi päästä eroon ennen varsinaisia palkkaneuvotteluja, tulee kiire.Teknologiateollisuus aloittaa neuvottelut seuraavasta sopimuksesta parin viikon sisällä. Kemianteollisuus on vuorossa pari viikkoa myöhemmin, ja Metsäteollisuus tulee tästä kolmikosta viimeisenä.Vaikka kiky-tunneista sovittaisiin erikseen, asia vaikuttaisi muihin työehtoneuvotteluihin. Jokainen sopimus jättää jälkensä myös seuraavaan sopimukseen, kuten kiky-tuntien kohdalla on nyt nähty.Jokainen sopimus on myös kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jokaiselle työehtosopimuksen pykälälle on laskettavissa hinta, kustannusvaikutus. Kokonaisuuden osia voidaan muuttaa, kunhan lopputulos on sekä palkansaajien että työnantajien mielestä siedettävä.