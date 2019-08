Mielipide

Moni sairaalalääkäri on kyllästynyt ostopalveluilla tehtävään rahastukseen

julkisissa sairaanhoito- ja sote-piireissä on menossa yt-neuvotteluja vakavien rahoitusongelmien takia, ja koko terveydenhuolto on ­hyvää vauhtia kriisiytymässä. Tärkein ongelmien syy on jatkuvasti kasvavat lakisääteiset tehtävävelvoitteet suhteutettuna resursointiin.Tämän lisäksi kustannuksia lisäävät merkittävästi myös erilaiset osa- tai kokonaisulkoistukset eri lääketieteen erikoisaloilla ja turvautuminen yksityisten lääkäreiden tarjoamaan kalliiseen ostopalveluun.puolella on useita erikoisaloja, joilta valmistuvat erikoislääkärit siirtyvät suoraan tarjoamaan yksityisinä toimijoina ostopalveluita julkisille sairaaloille – samoille sairaaloille, jotka ovat mahdollistaneet erikoislääkärikoulutuksen. Ostopalvelulääkärin tai lääkäripalvelun päivähinta voi olla tuhansia euroja, ja toiminnan ulkoistamisen hintalappu on vähintään kolminkertainen omaan tuotantoon verrattuna. Tällaisella toiminnalla ei ole mitään yhteistä perinteisen yksityisvastaanoton kanssa, jossa vallitsee sentään tiukka kilpailu sekä hinnoista että potilaista.puolelle tarvitaan kokeneita kaikkien erikoisalojen lääkäreitä. Ennen kaikkea sinne tarvitaan lääkäreitä, jotka nykyään siirtyvät suoraan terveystavaratalojen palvelukseen tai omiin firmoihin.Nopeasti vaikuttava keino ­lisätä lääkäreiden tarjontaa julkiselle puolelle olisi edellyttää valmistuvalta erikoislääkäriltä parin vuoden palvelua julkisella puolella ennen kuin tämä voisi siirtyä laskuttamaan oman firman kautta julkisia sairaa­loita.Tällä tavalla sairaaloihin saataisiin niille erikoisaloille lääkäreitä, joita kipeimmin tarvitaan. Näitä aloja ovat esimerkiksi silmätaudit, plastiikkakirurgia ja ortopedian eri erikoisalat.Parantunut lääkäritarjonta julkiselle puolelle lisäisi lääkäreiden tarjontaa myös perusterveydenhuoltoon. Ostopalveluiden käytön väheneminen pakottaisi monet ostopalvelulääkärit hakeutumaan julkisen puolen virkoihin. Mahdollisuus rahastaa ostopalveluilla ja ulkoistuksilla pienenisi. Syntyneet säästöt olisivat merkittäviä, ja vapautuneita resursseja voitaisiin suunnata perusterveydenhuoltoon, jossa niitä eniten kaivataan.sairaalalääkärit ovat täysin kyllästyneitä siihen rahastukseen, johon ostopalvelulääkäritoiminta on johtanut. Se ei ole kollegiaalistakaan, mutta ennen kaikkea sillä ulosmitataan yhteisiä verovarojamme täysin säälimättä.Valmistuvan erikoislääkärin palveluvelvoite julkisella sektorilla vähentäisi merkittävästi tätä yhteisten verovarojen rahastusta.