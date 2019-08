Mielipide

Sähköauton akkuongelma ratkeaa, kun akun omistaa jakeluyhtiö

suurimmat ­ongelmat hidastavat merkittävästi sen yleistymistä. Tämä on turhauttavaa, koska ongelmat voitaisiin ratkaista helposti. Toki ongelma on myös vaikea, koska se koskee niin monta eri osapuolta.Kuten tiedämme, sähköauton ongelma on akku. ­Akku tekee autosta kalliin: akun hinta voi olla yli puolet auton hinnasta. Kuluttajaa arveluttaa ostaa sähköautoa, koska sen hinta putoaa jyrkästi, kun akku menee huonoksi ja pitää ostaa uusi. Jos haluaa ajaa pitkän matkan, akunkin pitää olla painava, mikä tekee autosta entistäkin kalliimman ja vieläpä epäeko­logisen. Akun lataus kestää pitkään, joten sähköautoilu on usealle epäkäytännöllistä.Kaikki ongelmat ratkeavat, kun akku ei enää ole osa autoa, vaan akun omistaa jakeluyhtiö, kuten Neste, ST1, Shell tai ABC. Kuluttaja ostaa tällaisen sähköauton uutena noin kymmenellätuhannella eurolla – jos ­haluaa luksusta, niin tuplahintaan. Kun auto ilmoittaa, että lataus on vähissä, akun voi ladata itse tai ajaa latausasemalle, missä robotti vaihtaa akun ladattuun minuutissa. Auton omistajalla on sopimus palveluntarjoajan kanssa, ja hän maksaa vain ladatun energian määrästä, joka on vanhan akun ja uuden akun energian erotus.Tässä ratkaisussa voittavat kaikki. Auton valmistajat pääsevät helpolla, kun niiden ei enää tarvitse kehittää kallista akkuteknolo­giaa, vaan ne voivat keskittyä ­tekemään hyviä autoja. Jakeluyhtiöt eivät menetä ­bisnestään vaan muuttavat muotoaan akkujen lataajiksi ja vaihtajiksi. Kuluttajalla ei ole enää mitään estettä ostaa edullista ja hyvää sähköautoa.EU voisi ratkaista kaupunkien saasteongelman tällä mallilla hyvin nopeasti. Sähköautojen paino kevenisi, koska robotiikan avulla akun vaihto olisi nopea toimenpide. Akun paino olisi hyvin rajallinen. Näin tiestön kuormitus pienenisi ja yhteiskunta säästäisi rahaa.Akun kierrätys ei olisi kuluttajan vaan jakeluyhtiön vastuulla, jolloin ympäristö säästyisi.