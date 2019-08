Mielipide

Työajan pidentäminen on vain laastari

hallituksen lanseeraaman työajan pidentämisen eli kiky-tuntien kohtalo on kuumentanut keskustelua syksyn työmarkkinaneuvotteluiden lähestyessä. Oli kiky-tunneista mitä mieltä tahansa, niiden myönteistä vaikutusta työllisyydelle ei voi kiistää. Tehtyä työtuntia kohden maksettu palkka pienenee, jolloin työllistäminen halpenee.Työajan pidennys on kuitenkin kuin kertakäyttöinen laastari – työaikaa voi pidentää vain rajallisesti. Kilpailukyvyn parantami­sen keinojen on löydyttävä syvemmältä: investoinneista koulutukseen ja tutkimukseen sekä osaavan työvoiman houkuttelusta Suomeen.Suomen tulevaisuus on lopulta tuotteissa ja palveluissa, jotka myyvät itsensä erinomaisuutensa eivätkä halvan hintansa vuoksi. Työllistämiskustannusten on oltava kohtuulliset, mutta mielestäni Suomi on maa, jonka kannattaa kilpailla erityisesti osaamisella ja laadulla eikä halvoilla työtunneilla.