Miksi iltapäiväkerhoissa lapsille tarjotaan välipalaksi nakkisämpylöitä ja suklaamoussea?

vanhemmat huokaisivat helpotuksesta, kun koulut alkoivat ja ruoanlaittovastuu vähentyi puoleen. Vastuu terveellisestä ruuasta ei kuitenkaan puolittunut: kouluruoan perustana ovat edelleen halvat hiilihydraatit. Marjoja, hedelmiä ja vihanneksia on erityisesti välipalalla vain nimeksi.Ihmettelin ravintoköyhää välipalaa jo viime vuonna, mutta tämän kirjoitukseni kirvoitti lapsen iltapäiväkerhosta tullut viesti: ”Ip-kerhon oma välipala – – ei aina ole välttämättä niin terveellistä ja täyttävää kuin pitäisi olla, mutta nälkä silläkin taittuu, ainakin vähäksi aikaa.”Miten ravitsemuksen ammattilaiset voivat laatia välipaloja, jotka eivät täytä sille asetettua tavoitetta: pitää nälkää loitolla ja ammentaa ravintoa?ihmettelin lapsen terveystarkastuksessa eräänkin viikon välipalalistaa, jolla oli muun muassa kahtena erillisenä päivänä nakkisämpylä ja marjapiirakkaa kaakaon kera, kertoi terveydenhoitaja olleensa kerran mukana valinnat tehneessä komiteassa. Hän oli kuitenkin jäänyt terveystavoitteidensa kanssa yksin.Kuka välipaloista oikein päättää? Lähtökohdan pitäisi olla ravitsemuksessa – ei siinä, että lapsia kosiskellaan herkuilla tai että välipala on halpa ja helppo valmistaa.Kouluruoalla ja myös iltapäiväkerhojen maksuttomalla välipalalla on tärkeä osa terveellisen ruokavalion opettamisessa. Näillä ruokahetkillä on myös tasa-arvoa rakentava rooli: niidenkin perheiden lapsilla, joiden kotona ei tutustuta monipuolisesti kasvikunnan makuihin, tai joiden kotona tarjottu ruoka ei vilise vitamiineja ja hivenaineita tai laadukkaita proteiineja, pitäisi saada syödä koulussa ravintoa, jolla kasvaa terveeksi.Media esittelee aikuisia ihmisiä, jotka opettelevat uusia ja terveellisempiä tapoja. Ruoan merkitys mielen ja kehon hyvinvoinnille tunnetaan paremmin kuin koskaan. Uskommeko siis, että minimieuromäärällä voimme tarjota lapsille parhaat eväät tulevaisuuteen?tulisi opettaa lapsia edellisiä sukupolvia parempiin ruokatottumuksiin varhaiskasvatuksesta lähtien. Elintasosairauksien lisääntyessä tämän luulisi kiinnostavan päättäjiä jo kansantalouden kustannusten näkökulmasta.Pienet lapset eivät tarvitse suklaamoussea. He tarvitsevat mustikoita ja lanttukuutioita – ja iloa uusien makujen opetteluun.