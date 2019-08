Mielipide

Sekasyöjä voi puolittaa lihankäyttönsä helposti

Vilpitön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ihailuni ja kunnioitukseni kaikille vegetaristeille ja vegaaneille. Valitettava totuus kuitenkin on, että paraskaan valistus ei saa kovinkaan suurta prosenttia meistä sekasyöjistä vaihtamaan ruokavaliota kokonaan, ainakaan tarpeeksi pian.Sen sijaan sekasyöjien on helppo vähentää lihan osuutta ruokavaliossa useallakin kymmenellä prosentilla.Voimme itse vaikuttaa asiaan helposti. Esimerkiksi 200 gramman pihvin vaihtaminen 150-grammaiseen vähentää lihan määrää 25 prosenttia. Lihapullien ei tarvitse olla sataprosenttista lihaa – laittoihan mummokin lihapulliinsa 20–30 prosenttia erilaista jatketta. Pataruoissa on helppo vähentää lihan osuus puoleen, ja perusspagettikastike on aivan yhtä hyvää ilman jauhelihaakin.Kun vielä pidämme yhden keittopäivän ja yhden kala- tai kasvisruokapäivän viikossa, lihankäyttö vähenee helposti. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon ilman suuria muutoksia elintapoihin.Myös alan yritykset voisivat tehdä paljon nykyistä enemmän. Ei-kasvisravintolat voivat pienentää lihan määrää annoksissaan ja ilmoittaa markkinoinnissaan, kuinka paljon ne ovat onnistuneet vähentämään lihan käyttöä ruoka-annoksissa. Hampurilaisravintoloita voi painostaa pienentämään pihvien kokoa – onnistuttiinhan pienentämään limujenkin annoskokoa.Lihanjalostusteollisuus voisi palata pari askelta taaksepäin. Pari vuosikymmentä sitten makkaroissa oli tuskin nimeksikään lihaa. Ei tarvitse mennä aivan niin pitkälle, mutta lihan osuutta voisi varmasti vähentää parikymmentä prosenttia laadun kärsimättä.Erilaiset kasviproteiinivalmisteet ovat hieno lisä kasvisyöjien ruokavalioon. Me sekasyöjät saamme liikaakin proteiinia ruokavaliostamme, joten voimme korvata lihaa millä vain kasviksilla.