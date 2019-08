Mielipide

Eipä yllätä, että Presidentinlinnan edusta muuttui mukavammaksi autot poistamalla

vasta­päätä, Suomen­linnan-lautan terminaalin vieressä, Kauppa­torin meren puoleisella reunalla sijaitsee yksi Suomen paraati­paikoista. Siihen on sijoitettu pysäköintialue.Keisarinluodonlaiturin alue on kahden vuoden aikana muuttunut. Helsingin kaupunki on kokeilu­mielessä poistanut suurimman osan siellä aiemmin olleista parkkipaikoista. Tilalle on rakennettu istuskelu- ja esiintymispaikka.Taiteiden yössä torstaina kokeilu vietiin loppuun saakka. Kauppatorilta poistettiin kaikki sinne pysäköidyt autot, myös jäljelle jätetyt Keisarinluodon­laiturin aluetta ja Kauppatoria erottaneet kaksi autoriviä.Tunnelma oli mahtava: big bandit soittivat, aurinko paistoi, ja kaupunkilaisia tanssi rannalla.Autot poistamalla Kauppatorille on tullut kolmannes lisää tilaa. Meri oli aiempaa enemmän läsnä, eivätkä autorivit estäneet vapaata tallustelua Kauppatorilta rantaan.on alkanut myös vuokrata parkkipaikkoja kivijalkaliikkeille.Parklet-toiminnassa kivijalkaliikkeet voivat saada kesäksi käyttöönsä pari parkkiruutua, ja ne voivat tehdä niihin vaikka terassin. Elokuisena lämpimänä Taiteiden yönä kantakaupungin parklet-terassit olivat ahkerassa käytössä.Kun ravintola laajenee kadulle, se vie säilytystilan kahdelta autolta. Helsingin kantakaupunki on niin ahdas, että näinkin pienillä asioilla on merkitystä.Allas on hyvä esimerkki Kauppatorin seudun muuttamisesta vetäväksi. Kauppatorille tuskin halutaan enää lisää rakennuksia.Syksyllä kaupunki­ympäristö­lautakunta joutuu pähkäilemään, mitä parkkipaikoille tehdään: poistetaanko ne pysyvästi vai jätetäänkö osa?Ennen sitä pitää tietää, ovatko Suomenlinnan asukkaat tai katajanokkalaiset kärsineet paikkojen viemisestä. Ovatko torin tai kauppahallin kauppiaat näreissään vai onko asiakkaita tullut aiempaa enemmän?Kesällä kaupungin tekeminen eläväksi on helppoa, mutta syksyn tullessa sää ajaa tanssijat ja hengailijat sisätiloihin. Vielä tarvitaan uusia ideoita, että alueella olisi talvellakin elämää, eikä vain tyhjää.