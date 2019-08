Mielipide

Psykoterapiaa tulee saada riittävän varhain

Psykoterapia

Psykoterapioiden

Suomalaisten

Husin

Terapiatakuuta

on tutkitusti tehokas hoito, mutta mielen­terveyden häiriöstä kärsivä ei usein saa sitä, ei ­ainakaan riittävästi. Lisäksi hoidon tarjonta on sattumanvaraista ja ­toteutettu epäoikeudenmukaisesti. Terapioiden laatua ei valvota, vaikka niillä tiedetään olevan lääkkeiden tavoin myös haittavaikutuksia.Julkisesti rahoitetut psykoterapiat eivät ole riittävästi nivoutuneet muun hoitojärjestelmän osaksi, ja useimmiten potilas saa niitä turhan myöhään. Suurimpien järjestäjien – erikoissairaanhoidon ja Kelan – kriteerit ja aikaraamit ovat perinteisesti estäneet terapioiden saannin hoidon varhaisessa vaiheessa, jossa ne nykytiedon valossa toimisivat parhaiten.Sosiaali- ja terveysministeriön palveluvalikoimaneuvoston (Palko) linjaus edellyttää, että tutkimusnäyttöön perustuvia vaikuttavia psykoterapian muotoja tarjotaan julkisessa terveydenhuollossa. Ministeriön laatimat kiireettömän hoidon perusteet antavat erikois­sairaanhoidon vastuulle huolehtia yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa riittävästä psykoterapiavalikosta.saatavuutta pääkaupunkiseudulla on jo osin ­parantanut, että niin Kelan kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirinkin (Hus) kustantaman terapiatoiminnan painopiste on siirtynyt lyhyempiin ja varhaisempiin tera­pioihin. Uudellamaalla julkis­rahoitteinen psykoterapiatarjonta onkin kohtalaisen hyvää.Pääkaupunkiseudulla hieman alle kaksi prosenttia väestöstä kävi vuonna 2018 psykoterapiassa. Puolet tästä joukosta kävi Kelan kustantamissa ja puolet terveydenhoitojärjestelmän, lähinnä Husin ja Hel­singin kaupungin tuottamissa tai ostopalveluna hankkimissa psykotera­pioissa.Järjestelmä on siis viime vuosina kehittynyt, mutta siinä on vielä paljon kehitettävää. Parannettavaa on muun muassa psykoterapian saatavuudessa ja oikea-aikaisuudessa, alueellisessa tasa-arvossa, systemaattisessa laadun ja vaikuttavuuden seurannassa, potilaan äänen kuulumisessa ja mahdollisten haittavaikutusten raportoinnissamielenterveystyön toimijoiden verkosto Mielenterveyspooli on koordinoinut niin sanottua terapiatakuuta koskevan kansalaisaloitteen hoidollisten psykoterapioiden saatavuuden parantamiseksi. Aloitteessa edellytetään psykoterapioiden tarjoamista jo perusterveydenhuollossa ja kuukauden sisällä hoidon tarpeen ilmenemisestä.On arvioitu, että tämä valtakunnallisesti 35 miljoonaa maksava hanke maksaisi itsensä takaisin ­nopeasti, kun mielenterveyden häi­riöiden hoitotulokset sen seurauksena paranisivat.alueella on kokeiltu yksityisten terapeuttien tuottamien palvelujen tarjoamista aiempaa enemmän myös alueen terveyskeskus­potilaille. Malli on lisännyt hoi­dollisten terapioiden saatavuutta ­alueella. Husin kilpailuttamat ja koordinoimat yksityiset terapeutit tar­joavat terapioita terveyskeskusten potilaille Espoossa, Vantaalla ja Keravalla.Tässä mallissa terapiaa voidaan tarjota terapiatakuun edellyttämässä yhden kuukauden määräajassa. Sopivan terapeutin etsiminen ja ajanvaraus tapahtuvat terapeutti­hakuportaalissa, ja terapian laatu, vaikuttavuus ja potilaan kokemus kerätään sairaskertomuksen yhteyteen niin sanottuun laaturekisteriin. Malli toteuttaa yliopistollisille sairaanhoitopiireille asetetun velvoitteen, jonka mukaan niiden tulee valvoa alueensa psykososiaalisten hoitojen laatua ja saatavuutta.vaativa kansalaisaloite luo paineita parantaa hoidon laatua ja saatavuutta. Myönteiset kokemukset Husin alueella jo toiminnassa olevasta hoidollisten psykoterapioiden mallista osoittavat ­terapiatakuun olevan toteuttamiskelpoinen. Se tuo kaikkien saataville perusterveydenhoitoon erikoissairaanhoidon kilpailuttamat psyko­terapian palvelut, joiden laatu on varmistettu niin ikään erikoissairaanhoidossa.Kun kansalaisaloite on nyt tulossa eduskunnan käsittelyyn, Suomesta voi tulla maailman ensimmäinen maa, jossa kaikki mielenterveyden häiriöistä kärsivät potilaat saavat tarvitsemansa psykoterapian.