Ihmisen ulkonäkö ei kerro enää paljoakaan asemasta, mutta silti arvioimme ihmisiä sen perusteella

Paitsi

kokonaan unohtanut, että olin sopinut käyväni kesken työpäivän katsomassa myynnissä olevaa asuntoa. Minulla oli päälläni tavallinen kesäunivormuni eli risat farkut, sandaalit ja t-paita, jossa sattui olemaan pari reikää.Kun kurvasin pyörälläni ulko-ovelle, kiinteistönvälittäjä oli jo paikalla kansio kainalossa.”Täälläkö se asuntonäyttö on?” minä kysyin.Kiinteistönvälittäjä mittaili minua päästä varpaisiin.”Mihin aikaan sinulla mahtoikaan olla aika sovittuna?” hän tiedusteli.jatkuvasti muita ihmisiä ulkomuodon perusteella. Kadulla luokittelemme vastaantulijat ajattelematta: turisti, meklari, hipsteri, narkkari.Yleensä nämä pika-arviot unohtuvat nopeasti, mutta joskus niillä on merkitystä. Raitiovaunussa moni katsoo, kenen viereen istuu, ja pimeällä kadulla vastaantulijat jakaa kahteen ryhmään: vaarattomiin ja vaarallisiin.Ja asuntoesittelyssä vakavasti otettavat henkilöt on tietysti syytä erotella kaiken maailman räsypettereistä.jaottelu on kuitenkin tullut yhä vaikeammaksi. Ennen aikaan ihmiset pukeutuivat asemansa mukaan, mutta nyt he haluavat kuvastella vaatteilla omaa yksilöllistä persoonallisuuttaan.Nykyään poliisilla voi olla poninhäntä, opettajalla nenärengas – ja miljardöörillä boheemi tyyli.Edesmennyt Niklas Herlin ehti aiheuttaa noloja tilanteita, kun tapaamisen toinen osapuoli (esimerkiksi rajaviranomainen) ei ymmärtänyt olevansa tekemisissä salarikkaan suuromistajan kanssa.Herliniin törmätessäni tunsin aina lämpimän ailahduksen rinnassani: siinä teille, saamarin pikkusielut!, ettei minunkaan sieluni suuri ole – se on vain toisinpäin vinksahtanut.Alaovella seisovalla kiinteistönvälittäjällä oli irtoripset, korkokengät ja pisimmät rakennekynnet, jotka olen nähnyt. Tuo bimbo voi asetella pikku vaaseja, mutta laskea se ei osaa, minä päättelin.Lopun te tietysti arvaattekin.Kiinteistönvälittäjä osoittautui kovaksi ammattilaiseksi, joka hoiteli niin meidän uuden asuntomme oston kuin myöhemmin vanhan asuntomme myynninkin – ja hän laski järkyttävän nopeasti.Papereita allekirjoittaessamme huomasin, että välittäjä oli vaihtanut valkeat rakennekyntensä vaaleanpunaisiin. Ne näyttivät vielä entisiäkin pitemmiltä.