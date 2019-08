Mielipide

Myös äkilliseen eroon saa kriisiapua

Suuronnettomuuksien

yhteydessä on tuotu esiin, miten uhreille on tarjottu kriisiapua ja että saatu apu on koettu merkittäväksi toipumisessa. Apua tarjoavat julkisen sektorin toimijat (kriisiryhmät ja sairaanhoitopiirit) sekä Suomen Punainen Risti.Melko vähän tiedetään, että kriisiapua voi saada myös vaikeissa elämäntilanteissa tai pienonnettomuuksien yhteydessä. Tämä ei vähennä kokijan kriisiavun tarvetta tai tunnekokemusten vakavuutta. Aivan akuuttia kriisiapua tarjoavat kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja kriisipäivystykset. Lisäksi Suomessa toimii Mieli ry:n (entinen Suomen Mielenterveysseura) ylläpitämä kriisikeskusverkosto, johon kuuluu 22 kriisikeskusta. Näistä vanhin, pääkaupunkiseudun SOS-kriisikeskus, täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Toiminta saa pääosin rahoituksensa Veikkaukselta.Kriisityöntekijälle voi varata ajan maksutta. Keskustelutukea antavat myös koulutetut, työntekijöiden ohjauksessa toimivat vapaaehtoiset. Keskimäärin tapaamisia on viisi, ja työntekijän kanssa mietitään, missä jatkotuki voi tarvittaessa toteutua. Monet käyvät vain kerran tai pari ja saavat siitä riittävän avun jatkaa omin keinoin. Kriisikeskukset järjestävät myös vertaistukiryhmiä esimerkiksi läheisensä menettäneille omaisille.Saatu apu on tuloksellista. Palautemittarin mukaan toiveikkuus on lisääntynyt, elämää haittaavat ongelmat vähentyneet, selviytyminen arkipäivän asioissa lisääntynyt ja monia vaikeissa tilanteissa eläviä haittaavat itsetuhoiset ajatukset ovat merkittävästi vähentyneet.Suurimmat syyt tulla kriisityöntekijän luo ovat erilaiset perhesuhteisiin liittyvät asiat kuten kuolema lähipiirissä, äkillinen ero tai lapseen liittyvä vakava huoli. Myös erilaisissa onnettomuuksissa ja väkivaltatilanteissa osallisena olleet käyvät purkamassa kokemuksiaan.