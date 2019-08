Mielipide

Vanha hakuteos avaa näkymän kesän uutisiin

Punakantinen

Kirja avaa

Tänä kesänä

Tilanne

Nykyisin

brittiläinen hakuteos on yksi niistä lukuisista niteistä, jotka ovat kuuluneet Helsingin Sanomien toimituksen käsikirjastoon jo yli sadan vuoden ajan. Joku saattaisi luulla, että Russian Year-Book for 1914 on jo ajat sitten muuttunut kirjahyllyn arvottomaksi täytteeksi.Jo sisällysluettelo yllättää ajankohtaisuudellaan. Suurvallan ja itsehallintoalueen keskinäiset jännitteet ovat kuin viime viikkojen uutisista maailmalta. Kirjan ilmestymisen aikoihin kiinnostuksen kohteena oli muun muassa Suomen suuriruhtinaskunta, tänään puolestaan Hongkong ja Kashmir.Vanha nahkakantinen kirja auttaa osaltaan ymmärtämään, miksi kahdella maailman merkittävimmällä itsehallintoalueella on viime viikkoina protestoitu.näkymän keisarillisen Venäjän teollisuuteen, maantieteeseen ja hallinnon rakenteisiin.Yli 700-sivuisen teoksen sisällysluettelossa Suomelle on omistettu oma lukunsa ainoana kansallisena alueena Venäjän imperiumissa. Luvussa käsitellään Suomen suuriruhtinaskunnan itsehallintoa, muun muassa parlamenttia, tullilaitosta, pankkisektoria, ulkomaankauppaa sekä sanomalehdistöä.Nikolai II:n toimet autonomian kaventamiseksi listataan luvun alussa. Suomalaisissa tilanne herätti pelkoa ja raivoakin, kun keskusvalta Pietarissa kiristi otettaan piittaamatta suuriruhtinaskunnan perustuslaista.Ajan tunnelmat käyvät ilmeisiksi jo siitä, kuinka ajanjaksot on nimetty kansallisessa historiankirjoituksessa. Edelleen puhutaan routavuosista ja kahdesta sortokaudesta.Hongkongin mellakat kaduilla ja lentokentällä ovat äityneet poikkeuksellisen suuriksi.Entinen brittikolonia luovutettiin vuonna 1997 Kiinalle. Britannia ja Kiina sopivat, että Hongkong päättäisi itse asioistaan erityishallintoalueena 50 vuoden ajan. Kiina hoitaisi ainoastaan ulko- ja puolustuspolitiikan.Rinnakkaiselo sujuikin melko rauhallisesti, kunnes Kiinan johtoon nousi yhä itsevaltaisemmin maata johtava Xi Jinping. Hänen kaudellaan emämaan kontrollia on kiristetty merkittävästi. Hongkongin johtoon on hiljan nimetty Carrie Lam, jota pidetään Pekingin syöttiläänä.Erityistä huolta herättää mahdollinen luovutussopimus Manner-Kiinan kanssa.Jos sopimus hyväksytään, hongkongilaiset pelkäävät, että Kiinan kommunistipuoluetta kritisoivia ihmisiä aletaan luovuttaa mantereen viranomaisille. Kiina on nimittänyt luovutussopimusta vastustavien hongkongilaisten protesteja ”terrorismin kaltaisiksi toimiksi”.Intiassa on jo astetta vakavampi. Hindunationalistisen pääministeri Narendra Modin hallitus hätkähdytti maailmaa purkamalla muutama viikko sitten perustuslakiin kirjatun Kashmirin itsehallinnon. Se tapahtui ikään kuin ilmoitusasiana.Toimenpide voisi tuntua vähäpätöisemmältä, ellei kyseessä olisi juuri Kashmir. Intia ja Pakistan ovat sotineet kahdesti alueen hallinnasta. Lisäksi Kashmir on ollut jo kahdenkymmenen vuoden ajan molempien maiden ydinasekalistelun keskiössä. Väkivaltaisen vuoristoalueen häviäjiä ovat olleet kashmirilaiset itse.Nyt Intian keskusvalta ottaa alueen suoraan hallintaansa. Alkuperäisasukkaille vuonna 1947 taattu yksinoikeus kiinteistöjen ja maiden omistamiseen Kashmirissa lopetetaan. Myös yksinoikeus osavaltion virkoihin ja sosiaalitukeen loppuu.Ilmoituksen jälkeen Intia siirsi alueelle 70 000 sotilasta lisää, katkaisi tietoliikenneyhteydet ulkomaailmaan ja heitti turistit ulos alueelta. Kashmir on pian kolmatta viikkoa kuin mustassa aukossa.Suomi – entisenä itsehallintoalueena – esittelee omaa itsehallintomalliaan maailmalle.Kansainvälisiä ryhmiä alettiin kierrättää Ahvenanmaalla Tarja Halosen ulkoministerikaudella. Ryhmiä on käynyt vuosien varrella Vuoristo-Karabahista ja Sansibarilta saakka.”Ahvenanmaan malli” ei ole täydellinen ja se tuskin sopii sellaisenaan muualle.Itse mallia olennaisempaa on lähes sata vuotta kestänyt rauhallinen rinnakkaiselo emämaan ja itsehallintoalueen välillä. Sen arvo korostuu mitä rajummiksi uutiset esimerkiksi Kashmirista ja Hongkongista muuttuvat.