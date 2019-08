Mielipide

Euroopan talouden tärkein käyrä kertoo autoista

Euroopan

Autoteollisuus

Saksan

talouden merkittävin grafiikka kulkee vuodesta 2000 aina vuoden 2005 tienoille ­pienin heilahduksin. Nousee, laskee, nousee, laskee – mutta taso pysyy aika lähellä samaa.Vuonna 2005 tilanne muuttuu. Käyrä alkaa nousta, saavuttaa tasanteen, nousee, tulee tasanteelle, nousee ja nousee. Vuonna 2008 tulee romahdus, joka vie saavutukset alle vuosituhannen alun tason. Jo seuraavana vuonna alkaa jyrkkä nousu, joka jatkuu yli edellisen huipun. Seuraa huojuntaa ja lopulta uusi melko vakaa huipputaso. Viime vuoden lopulla alkaa jyrkkä alamäki, jonka pohja on jo nyt yhtä syvällä kuin finanssikriisin aikoina vuonna 2008.Yardeni Researchin Saksan autoteollisuuden tarjoamista lukemista rakentama grafiikka kertoo Saksan henkilöautotuotannon määrästä liukuvana 12 kuukauden summana. Se todistaa tuotannon hidastuneen jyrkästi puolen viime vuoden aikana.työllistää Saksassa suoraan lähes 900 000 ihmistä ja välillisesti paljon enemmän. Se tekee Saksan bruttokansantuotteesta viitisen prosenttia. Siivu vastaa Nokian osuutta Suomen bkt:stä yhtiön vahvoina vuosina.Saksan autoteollisuuden ongelmat ovat sekä rakenteellisia että suhdanteista johtuvia. Saksalaiset valmistajat luottivat dieseliin ja myöhästyivät sähköautomurroksesta sekä alan tarpeesta karsia hiilidioksidipäästöjä. Myöhästyminen ajoi valmistajia päästöhuijauksiin.Kolme saksalaisautoa neljästä menee vientiin, ja vienti on häiriintynyt kauppasodista, brexitistä ja tulliuhkista – juuri silloin kun valmistajat investoivat miljardeja tuotteidensa modernisointiin. Volkswagenin toimitusjohtaja Herbert Diess luonnehti aiemmin, että hänen yhtiönsä kohtalo on kiinni Kiinasta. Kiinan kasvu ja kysyntä heikkenevät.autoteollisuudesta ja Euroopan taloudesta syntyy lastenlaulusta tuttu tapahtumien ketju. ”Tässä on talo, jonka rakensi Jussi. Tämä mallaspussi oli talossa, jonka rakensi Jussi. Tässä on hiiri, joka möi sen mallaspussin....”Tässä on Saksan autoteollisuuden romahdus, joka laskee Saksan kansantuotetta, joka tuo maahan taantuman, joka syö koko Euroopan kasvua, joka syö työllisyysastetta kaikkialla. Vaikka Suomen kansantuote Saksasta poiketen yhä kasvaa, Euroopan tärkein talousgrafiikka antaa vakavan varoituksen seurausten ketjun loppupäässä oleville – esimerkiksi Suomelle ja maan budjetin laatijoille.