Uskaltaako Britanniaan enää syksyllä matkustaa? Riippuu siitä, mitä pelkää

Britanniaan enää tänä syksynä matkustaa?Tämä on kysymys, jonka olen kuullut kesän aikana monelta tutulta, puolitutulta ja vieraalta.Vielä joitakin vuosia sitten kysymys olisi ollut absurdi: Kuka hullu nyt Britannian-matkaa epäröisi.ja siihen liittyvä epävarmuus on muuttanut tilanteen tyystin. EU-eron on määrä koittaa 31. päivä lokakuuta. Jos erosopimusta ei saada voimaan, uhkaa brexit toteutua kertarysähdyksellä.Käytännössä tämä voi tarkoittaa pitkiä jonoja rajoilla, pulaa lääkkeistä, tuoreruoasta ja polttoaineesta sekä jopa levottomuuksia. Uhkakuvat eivät ole uusia. Kovan brexitin vastustajat ovat varoitelleet niistä jo pitkään.Kesän aikana kriisitietoisuus on lisääntynyt. Nyt brittihallituskin varautuu jo pitkittyvään epäjärjestykseen, raportoi The Sunday Times -lehti sunnuntaina.suomalaisen matkailijan sitten lähteä Britannian loppusyksyn brexit-hulinoihin? Riippuu siitä mitä pelkää – ja mitä haluaa.Jos on kontrollifriikahtava lomamatkailija, joka edellyttää matkaltaan sujuvuutta ja täydellistä ennustettavuutta, en ehkä ehdoin tahdoin varaisi Britannian-lentoja juuri loka–marraskuun vaihteeseen. Ehtii sitä myöhemminkin. On ­turha uhmata kohtaloa ja ängetä sananmukaisesti epämukavuusalueelle.Jos taas liput ja hotelli on jo varattu, en lähtisi niitä myöskään perumaan. Kaikki menee todennäköisesti täysin kivuttomasti.Vaikka brexit toteutuisikin ryskyen, ei se ole kaatumassa heti satunnaisen matkailijan niskaan. Lentojen on määrä jatkua normaalisti, ja heikko punta tekee tuliaisostoksista aiempaa halvempia.on myös niitä kysyjiä, jotka eivät pelkää brexit-ongelmia, vaan pikemminkin toivovat niitä. He haluavat kokea brexitin paikan päällä Britanniassa. Heille koko lomamatkan idea on nähdä itse, kun brexit viimein ”tapahtuu”.Heille olen sanonut, että kuka näistä brexit-päivistä varmasti tietää. Ennenkin on petytty. Brexitiä on lykätty jo kahdesti. On täysin mahdollista, että EU-ero lykkääntyy syksyllä kolmannen kerran.sen sijaan harkitsee muuttoa Britanniaan, kannattaa pitää kiirettä.EU-kansalaisten oikeudet on taattu vain niille, jotka ovat maassa ennen brexit-päivää. Äkkieron sattuessa rajapyykki on lokakuun viimeinen.