Mielipide

Toimekkuusmalli voisi korvata aktiivimallin

Antti Rinteen

(sd) hallitus aikoo poistaa aktiivimallin leikkurin. Muu onkin epäselvää.Aktiivimallissa on kuitenkin aineksia työllisyyttä edistäviin toimiin. Uusi malli syntyisi tarjoamalla toimeliaille työttömille kannustimeksi kaavamaista kulukorvausta. Nimeksi sopisi toimekkuusmalli. Nimi kuvastaa työttömän oma-aloitteisuutta työmahdollisuuksiensa parantamisessa.Toimekkuusmallin lähtökohdaksi sopivat aktiivimallissa sovelletut hyväksyttävän toiminnan muodot. Valikoimaa voidaan laajentaa täydentämällä työvoimaviranomaisten hyväksymiä toimintoja. Mallin ulottamista kolmannelle sektorille puoltaa se, että alan toimijoita on myös haja-asutusalueilla.Aktiivimallissa toimekkuusvaatimus on melko pieni. Toimekkuusmallissa tavoitetasoa voitaisiin nostaa vaikkapa vastaaviin suorituksiin yltämiseen noin kahdessa kuukaudessa kolmen sijasta. Aktiivisuuden lisääntyessä mahdollisuudet pysyvämpään työllistymiseen oletettavasti paranevat.Kodin ulkopuolella toimi­misesta aiheutuu ateria- ja matkakuluja. Sen vuoksi on perusteltua maksaa verotonta kulukorvausta, joka työttömyysetuuden lajista riippumatta ­olisi kaikille sama. Kulu­korvaukset voitaisiin rahoittaa työllisyysmäärärahoista.Aktiivimallin tavoin yksi vaihtoehto olisi tehdä tarkastelu­jakson aikana palkkatyötä vähintään 18 tuntia työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Näin työttömiä rohkaistaisiin lyhyidenkin työjaksojen tekemiseen. Pätkätöiden tekemiseen kannustaa niin sanottu suoja­osa. Työtön voi kuukaudessa ansaita 300 euroa ilman vaikutuksia työttömyysetuuteen.Toimekkuusmallin kustannusvaikutukset valtiontalouteen olisivat maltillisia. Jos ­kulukorvaus olisi esimerkiksi yksi peruspäiväraha (32,40 euroa) tarkastelujaksoa kohden, vuodessa olisi kuusi jaksoa ja toimekkaita työttömiä olisi keskimäärin 100 000 henkilöä, kulukorvausten vuosikustannus olisi noin 20 miljoonaa euroa.Koska toimekkuusmallin tarkoituksena on edistää työllistymistä, vastuu sen toimeen­panosta on oltava työ- ja elinkeinoministeriöllä. Mallia koskeva laki on syytä muotoilla väljästi niin, että yksityiskohtia voidaan lisätä tai muokata asetuksilla.Toimekkuusmalli sopisi hyvin Suomen oloihin. Se olisi ansiokas lisä työllisyyspolitiikan keinovalikoimaan ja tarjoaisi välivaiheen ratkaisuja työttömille.