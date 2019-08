Mielipide

Olen 55-vuotias hiilitahra, mutta lapseni ansiosta teen pieniä ilmastotekoja

Lapseni

Talomme

Tiedän

Pitkä

totesi taannoin: Ei teidän sukupolvenne pysty tätä maailmaa pelastamaan, mutta me pystymme.Kun katselen ikäisteni laji­tovereiden touhuja ja kuuntelen heidän kohinaansa, pelkään pahoin, että lapseni on oikeassa. En tunne montakaan ikä­toveriani, joka ilmoittaisi tehtäväkseen maailman pelastamisen. Tai siis – en yhtäkään.Lapseni ystävissä ja ikäpolvessa pelastajia on jo paljon. Maailman parantamisen he ovat aloittaneet itsestään. Se on fiksua, opettavaista, eikä oikeastaan edes kovin vaikeaa.Kun keskittyy omiin tekoihinsa, kyse on tahdosta, halusta, huolesta, uskosta ja tulevaisuudesta – elämästä, joka on jo paljon enemmän heidän kuin minun.Mutta ei se estä minua olemasta avuksi. Pari potkua maailmanlopun persuuksiin tekee jokaiselle hyvää.sähkösopimuksen uusin jo hyvän aikaa sitten. Sähköt tulevat nyt uusiutuvista energialähteistä.Lihaa syön entisen parin kolmen kerran sijasta kerran viikossa, ja silloinkin enimmäkseen valkoista lihaa. Punaiseen en juuri koske.Kaupassa suosin lähiseudun leipää sekä kotimaisia vihanneksia ja juureksia, jotka pakkaan paperi- tai biohajoaviin pusseihin. Vaimon tekemä juureskeitto on herkkua.Talveksi on pantu pakkaseen kotipuutarhan mustaherukkaa ja lähimetsän marjoja. Kasvimaalta on tulossa vielä sipuleita, tomaatteja ja myskikurpitsaa pöytään.Marjapensaiden ja kasvimaan mullasta osa on peräisin omasta kompostorista, ja muovit menevät keräysastioihin. Samoin kartongit, lehdet, lasit ja metallit.Ja kun pesukone hajosi, ostin uuden, jonka lyhyet pesuohjelmat ovat vanhaa konetta paljon taloudellisempia.kyllä, että tekoni ovat pieniä – muutaman miljardin vuoden päästä sammuvan auringon loisteessa kuin tuulen varjoja säärikarvoissa –, mutta ympäristölle, ilmastolle ja lapsilleni niillä on merkitystä nyt.Ja minulle myös.Ruokavalion muuttaminen yhdistettynä liikuntaan on kohentanut kuntoani kummasti. Uni maistuu paremmin, paino on pudonnut ja mielialamäet taittuneet tasamaaksi.Teoilleni voidaan jopa laskea positiivinen arvo, joka kuvaa niiden vaikutusta ympäröivään todellisuuteen. Minusta se on mukavaa. Kaikista teoistani ei todellakaan voi sanoa samaa.miinus on autoilu.Autoineni olen 55-vuotias hiilitahra kaikkeuden aineessa. Mutta silti tahtoisin, että elämästäni piirtyisi päivieni päätteeksi edes himmeä sateenkaari mieluummin kuin ruskea vana kohdun ja kuoleman väliin.Siksi olen jo luvannut lapsilleni ja ilmastolle kaksi asiaa: alan käyttää bussia nykyistä enemmän ja seuraava auto on sähköauto tai ainakin hybridi. Käytetty.Uudet ovat pirun kalliita.