Vallilan Konepajan julkisesta tilasta voisi tehdä suojaisan kaupunkikeitaan

Vallilassa sijaitseva vanha konepaja-alue on vihdoin alkanut muuttua asukkaiden toivomaan suuntaan. Luvassa on pian kulttuuria, ravintoloita, teatteria ja tapahtumia, mihin alue soveltuukin täydellisesti. Nyt kaupunki suunnittelee ­alueelle myös päiväkoteja ja leikkipihoja, jotka myös tulevat tarpeeseen.katusuunnitelmissa on kuitenkin puutteita. Historiallisten rakennusten keskelle jäävä alue, Bruno Granholmin aukio, on suunniteltu isoksi tapahtumakentäksi ilman rakenteita ja kasveja.Tässä onkin Konepajan suurin ongelma.Paikalle kaavailtu suuri tyhjä kenttä sopisi kokonsa puolesta tuhansien ihmisten tapahtumiin, mutta sellaisia ei käytännössä voi järjestää aukion laidalla sijaitsevien asuintalojen takia. Pienempiin tapahtumiin se ei myöskään sovellu. Niihin avointa tilaa on aivan liikaa. Jos paikalla ei tapahdu mitään, lopputuloksena on jälleen yksi tyhjä ja tuulinen aukio.on pitkät perinteet liikennesuunnittelussa. Ihmisiä osataan liikutella paikasta toiseen melko tehokkaasti ja yhä kestävämmin. Paikalleen jääminen ja viihtyisään oleskeluun houkuttelu vaativat kuitenkin toisenlaista otetta.Bruno Granholmin aukion suunnitelmassa ei ole myöskään huomioitu äänisuunnittelua juuri lainkaan. Aukion laidalla asuvat ovat palautteissaan kertoneet, kuinka avoimella kentällä yllättävän pienetkin ­äänet kaikuvat ja kantautuvat parvekkeille ja ikkunoista sisä­tiloihin asti.Kun suunnitelmiin tehdään nyt päiväkotien takia muutoksia, olisi hyvä tarkastella uusiksi koko alueen julkista tilaa. Siitä voisi tulla suojaisa kaupunki­keidas, jossa voi istua puiden varjossa, leikkiä lasten kanssa ja järjestää pientapahtumia.Konepaja-liikkeen voimin Helsingin osallistuvaan budjetointiin ehdotuksen ­alueelle rakennettavasta leikkipaikasta, tapahtumalavasta, puista ja istuimista. Nämä elementit tekisivät alueesta viihtyisämmän ja monipuolisemman. Tulisi myös selvittää, voisiko huoltoliikenteen ohjata alueelle vain Teollisuuskadun puolelta.Bruno Granholmin aukiosta voitaisiin uudistaa siten, että aloite annettaisiinkin asukkaille ja alueen muille toimijoille. Tämä voisi olla uusi tapa suunnitella kaupunkia kokeilemalla ja yhdessä oppimalla. Näin voitaisiin luoda entistä kiinnostavampaa kaupunkitilaa, joka vastaisi helsinkiläisten todellisiin tarpeisiin sen sijaan, että rakennetaan vain jotain, mitä ei oikeastaan tarvita.Konepajan alueen tulevaisuus on herättänyt paljon tunteita. Siitä ollaan kiinnostuneita ja sitä halutaan kehittää. Konepaja on jo nyt ainutlaatuinen paikka, mutta meillä olisi mahdollisuus tehdä siitä vieläkin erityisempi.