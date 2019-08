Mielipide

opet­tavaista nähdä oma maa vieraan silmin.Elokuun alussa amerik­kalainen ystävä­perhe tuli Suomeen. Alakouluikäiset lapset eivät olleet ikinä käyneet ulkomailla, ja vanhemmatkin Euroopassa kauan sitten.Yhdysvalloissa ystäväperhe kuuluu etuoikeutettuihin. Heillä on iso talo Washingtonin esikaupungissa Marylandissa. Isä on yrittäjä ja äiti juristi. Suomalaisiin verrattuna he tekevät pitkää päivää ja stressaavat lastensa turvallisuudesta ja tulevaisuudesta.Viikko Suomessa oli heidän ainoa kesälomansa.vaikutelmat Suomesta olivat arvattavia. Lentokoneen ikkunasta Helsinki näyttää metsältä. Kaikkialla on kovin puhdasta, ja hanavettä voi juoda. Washingtonissa se maistuu lämpimältä mudalta.Kun kiersimme Helsinkiä, yritin katsoa kotikaupunkiani amerikkalaisin silmin. Onhan tämä edelleen kovin valkoinen. Washingtonissa lasten koulussa näki yhtenä päivänä enemmän kansallisuuksia kuin Helsingin kaduilla.Vieraat olivat aluksi kohteliaan ihastuneita. Kas, pullojen palautuksesta saa Suomessa rahaa, sepä järkevää. Kerjäläisiä on kovin vähän Washingtoniin verrattuna. Miksi uhkapelejä voi pelata ihan tavallisessa supermarketissa? Yhdysvalloissa on erilliset kasinot.Jopa rautatieaseman metrotunneli nauratti siisteydellään. Täällähän on hieno kukkakauppa!Esittelin Alkoa kuin pohjoismaista erikoisuutta, mutta se ei tuntunutkaan vieraista ihmeelliseltä. Marylandissakaan ei saa viiniä ruokakaupasta, toisin kuin monissa muissa osavaltioissa.kulttuurišokki tuli kuitenkin lasten elämästä. Amerikkalaisvanhemmat eivät olleet uskoa silmiään, kun bussissa oli iltapäivisin alakoululaisia ilman vanhempia. Olin kuullut, että koululaiset liikkuvat täällä itsekseen, mutta että se on oikeasti totta, amerikkalaisäiti huudahti. Eikä koulujen ympärillä ole edes aitoja, isä ihmetteli.Miksi lapsia ei täällä kidnapata kadulta, vieraat kysyivät. Kysymys kertoo enemmän Yhdysvalloista kuin Suomesta.Tällaista vapautta ei rahalla saa.menimme itärajalle katsomaan karhuja. Kerroimme, että Itä-Suomi on vähävaraisempaa seutua. Ystävät eivät olleet uskoa sitä.Maaseutu oli vihreää, tienvieren talot maalissa ja ihmiset terveen näköisiä. Nauratti, kun näimme kolmen teinitytön juovan kaljaa parkkipaikalla Nurmeksen keskustassa. Oltiin aika kaukana hampaattomista huumeriippuvaisista Walmartin pysäköintialueella Yhdysvaltain peräkylissä.Viikon loppuun mennessä vieraat olivat alkaneet miettiä, voisiko Suomeen muuttaa. Perisuomalaiseen tapaan teki mieli toppuutella: näkisittepä marraskuun.siitä, mikä maa on toista parempi, on hedelmätöntä. Maat ovat vähän kuin ihmisiä. Kaikki riippuu siitä, mitä itse arvostaa, ja sekin muuttuu iän myötä.Maastamuuttajat ovat usein kiihkeimpiä uuden kotimaansa puolustajia: heidän täytyy todistaa itselleenkin, että lähteminen oli oikea ratkaisu. Samoin ihmiset, jotka eivät koskaan ole lähteneet, saattavat kehittyä nurkkapatriooteiksi, koska heillä ei ole vertailukohtia.Tai sitten sekä maat että ihmiset saavat kaukaa romanttista hehkua. Yhdysvalloissa asuessani muistin Suomen hyvät puolet: hyvinvointivaltion, tasa-arvon ja turvallisuuden. Palattuani Suomeen näen taas läheltä myös sisäänpäinkääntyneisyyden, passiivisuuden ja valittamisen.Siksi ulkomaisten ystävien vierailu oli kuin lahja. Moni maa olisi onnellinen, jos sillä olisi Suomen ongelmat. Sitä vain ei aina suomalaisia kuuntelemalla muista.