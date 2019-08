Mielipide

Aulikki Kananoja tuntee sosiaali­palvelut hyvin. Hän taitaakin olla yksi niitä harvoja suomalaisia, jotka vielä hallitsevat monimutkaisen ja alati paisuneen kokonaisuuden.Kananoja ehdotti kirjoituksessaan (HS Mielipide 19.8.), että sote-keskustelussa luovuttaisiin käsitteestä lähipalvelu, koska se on tulkinnanvarainen. Ymmärrän Kananojan huolen, sillä kauan vatvotussa sote-keskustelussa moni käsite muovautuu puhujan tarpeiden mukaan.Kananoja muistutti myös, että suurtenkaan kaupunkien rahkeet eivät aina riitä asiakaslähtöiseen työtapaan esimerkiksi lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa. Asiakaslähtöisyys on toinen käsite, joka toistuu sote-puheissa jatkuvasti. Puheet eivät aina muutu teoiksi tässäkään asiassa.Asiakaslähtöinen lähipalvelu – sehän kuulostaa hienolta ja voisi olla jopa jonkinlainen julkisten palvelujen lähtökohta. Mutta todellisuus on tietenkin paljon monimutkaisempi.on moitittu paljon, ja onhan niissä tunnetusti ongelmia. Mutta ne ovat myös tehneet paljon hyvää. Terveyskeskukset edistivät kansanterveyttä ja tarjosivat monipuolisia palveluja vuosikymmenten ajan.Hyvinvointivaltion peruspilarit peruskoulu, terveyskeskus ja kunnallinen päivähoito luotiin 1970-luvulla. Ne annettiin kuntien vastuulle, ja pari vuosikymmentä asiat sujuivat hienosti, kun kansantalous kasvoi ja väki lisääntyi.Käänne tapahtui 1990-luvulla, jolloin talouden ja teknologian murros kiihtyi ja yhteiskunta alkoi muuttua yhä monimutkaisemmaksi. Valtionosuusuudistuksen myötä kunnista tuli yhä riippuvaisempia omista verotuloistaan.Kuntien väliset talouserot alkoivat kasvaa, koska talouskasvun hedelmät jakautuvat epätasaisesti eri puolilla maata. Samaan aikaan kuntien lakisääteiset tehtävät ja valtion normiohjaus kasvoivat nopeasti.käsitys hallinnosta muuttui. Alettiin vaatia dynaamisempaa otetta ja liikkeenjohdon keinoja, kuten konsernihallintoa. Toimintoja alettiin yhtiöittää.Kuntalaisista tuli palvelujen ­kuluttajia ja asiakkaita. Viime vuosina kehitys on ollut hurjaa, kun älylaitteet ovat avanneet aivan uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia ja murtaneet vanhojen instituu­tioiden asemaa.Selvitäkseen lisääntyvistä tehtä­vistään kunnat ovat muodostaneet kuntayhtymiä ja ulkoistaneet palveluja yksityisille kiihtyvään tahtiin. Valta on karannut kuntien käsistä ja siirtynyt harmaalle alueelle, joka ei ole enää kansanvallan ohjauksessa.jää usein sanahelinäksi. Se on huomattu esimerkiksi vanhusten hoivassa ja vammaisten asumispalveluissa. Vammaiset ja heidän omaisensa ovat harmissaan, kun palveluntuottaja vaihtuu muutaman vuoden välein kilpailutusten vuoksi.Edellinen hallitus tarjosi ratkaisuksi asiakkaan valinnanvapautta. Esimerkiksi vanhukset ja vammaiset olisivat voineet valita palvelun tuottajan itse tai yhdessä omaisen kanssa niin sanotun henkilökohtaisen budjetin turvin. Mutta siitähän ei tunnetusti tullut mitään, koska valinnanvapausmalli oli muilta osin mahdoton toteuttaa.Moni lääkäri on sitä mieltä, että potilasta ei voi kutsua asiakkaaksi, koska silloin lääkäristä tulisi kaup­pias. Terveydenhuoltoa kun ei voi ostaa kuin kaupasta maitoa. Ja kuka lopulta on julkisten palvelujen asiakas, potilas vai palvelun tilaaja ja maksaja eli kunta?tai asiantuntija-ammattilaiset ovat pitkään tehneet ratkaisuja puolestamme. Internetin aikakausi on muuttanut tätä asetelmaa, eikä se voi olla vaikuttamatta myös lääketieteeseen ja julkisiin palveluihin yleensä.Sairauksien ennaltaehkäisyltä odotetaan paljon sote-menojen kasvun hillitsemiseksi. Se tuskin onnistuu ilman kansalaisten vastuuta omista elintavoistaan. Voisiko lääkäri olla silloin valmentaja?Eduskunnassa asiakkaan valinnanvapaus ruokki vasemmiston ja oikeiston kinastelua siitä, mikä on yksityisten tuottajien rooli. Rakentavampikin keskustelu aiheesta olisi tarpeen, koska yksityisten osuus on jo merkittävä varsinkin sosiaali­palveluissa. Vähemmälle huomiolle jäi, että asiakkaan valinnanvapaus olisi siirtänyt päätösvaltaa kansalaisille ja pois virkamiehiltä. Ehkä sen aika ei ollut vielä.