Mielipide

”Vannomatta paras” ei ole hullumpi elämänohje: oma käsitys hyvästä elämästä voi muuttua moneen kertaan

kärkkäästi kommentoin vielä vuosi sitten koiran­omistajien terveys­murheita, eläinlääkärilaskuja ja hoitopaikan etsintää lomien ajaksi: ”No joo, meille ei ainakaan tule koiraa!” En voinut käsittää, että ihmiset uhrasivat niin paljon vapaa-aikaa, yöunia, rahaa ja vaivaa lemmikkinsä takia.Yhtä kärkkäästi kommentoin joskus vuosia sitten mökkeilijöitä, jotka taistelivat teiniensä kanssa saadakseen heidät mökille: ”Minä aion lomilla matkailla, niin teinitkin lähtevät mielellään mukaan!”Nykyään vietän kesälomat suurimmaksi osaksi mökillä. Teinienkin oloa siellä on onneksi helpottanut mobiiliverkon tiedonsiirtokyvyn nopea kehittyminen.en uskonut milloinkaan poimivani ainakaan kovin suuressa määrin, kunnes muutama vuosi sitten aloin täyttää niillä pakastinta joka heinäkuu.Sen verran olen oppinut, että en edes ajattele poimivani niitä lopun ikäni. Voi hyvin olla, että mieli muuttuu taas, eikä se enää tunnu tärkeältä. Into matkapurjehdukseenkin tuli ja meni.Laskettelu vaihtui vuosikausia sitten maastohiihtoon, vaikka kaksikymppinen minäni olisi voinut vannoa, ettei näin kävisi.muun vielä jotenkin olisin voinut kuvitella etukäteen, mutta en tätä koira-asiaa. Yhtäkkiä minulle, joka en ollut koskaan varsinaisesti edes pitänyt saati ollut kiinnostunut koirista, tuli sellainen olo, että koira on saatava.Sellainen sitten hankittiin. Oireyhtymä tuntuu toisaalta olevan yleinen viittäkymppiä lähestyvillä naisilla. Siinä määrin, että sen voisi ehkä lisätä vaihdevuosioireistoon.Ja totta kai, kun perheen uudella karvavauvalla todettiin ruoansulatusongelmia, niiden syitä selviteltiin eläinlääketieteen parhain keinoin. Muu ei olisi tullut mieleenkään, kun pieni oli kipeä.Voi sitä huolen määrää. Yhdenkään ihmislapsen hoidosta en ole maksanut yhtä paljon rahaa, vaikka koiralla, toisin kuin lapsilla, on yksityinen vakuutus.Mikä on tarinan opetus? Koskaan ei pitäisi sanoa ei koskaan. Ehkä ei kannata myöskään turhan kärkkäästi arvostella edes hiljaa mielessään toisten valintoja. Voi olla, että omakin mieli vielä muuttuu, moneen kertaan.Ehkä on myös helpompi olla tyytyväinen, jos ei kovin tiukkaan hitsaudu kiinni omiin käsityksiinsä siitä, millaista elämän pitää olla. Huomenna se voi kuitenkin olla toisenlaista.