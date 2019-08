Mielipide

Talousmetsien hiilivarastoja voidaan lisätä pidentämällä puiden elinikää

Metsien

Päätöksenteossa

Puuston

Tutkimuspanostusta

On hyvä

hiilivarastoista ja hiilen­sidonnasta käydään parhaillaan kuumaa julkista keskustelua, pääasiassa metsäpinta-alasta ja puuston tilavuuskasvusta. Nämä ovat metsien perustunnuksia, joiden kehityksen seurantaan Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointi tarjoaa erinomaiset menetelmät. Yksi keskeinen näkökulma on kuitenkin lähes täysin sivuutettu, nimittäin puun laatu, jota kuvaa kenties parhaiten sen tiheys eli massan ja tilavuuden suhde.käytettävät biomassaennusteet ja hiilitaseet johdetaan puuston tilavuudesta kiinteillä kertoimilla. Ongelma on, etteivät laskelmat huomioi puuaineen tiheyden vaihtelua erilaisten metsänhoitovaihto­ehtojen tai metsien kehitysvaiheiden välillä. Vaikka esimerkiksi puuston tilavuuden vuotuinen kasvu Suomessa ylittää sen vuotuisen poistuman, suurin osa nopeasta tilavuuskasvusta tapahtuu nuorissa metsissä, ja muodostuva puuaine on tiheydeltään alhaista niin kutsuttua nuorpuuta.Tilavuuskasvu tyypillisesti hidastuu vanhoissa puissa, mutta muodostuva kypsä puuaine on tiheämpää kuin nuorpuu. Talousmetsien hiilivarastoja voidaan siis lisätä pidentämällä puiden elinikää menemättä edes eri metsänhoitovaihto­ehtojen eroihin.kasvattaminen pidempään lisää myös rakenne­sahatavaraksi päätyvän puun osuutta hakkuukertymästä, koska kypsä puuaine soveltuu tiheytensä puolesta hyvin esimerkiksi puurakentamiseen. Jalostusarvoltaan korkeilla puu­rakennustuotteilla voidaan korvata muun muassa betonia ja terästä, ja puun hiili säilyy niihin sitoutuneena pitkään.Puuaineen tiheyden ja laadun huomioimista hiilitaselaskentoja ja hakkuupäätöksiä tehtäessä ovat haitanneet puutteelliset menetelmät niiden arvioimiseksi pystypuustosta. Nykyaikaiset paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmät sekä entistä tarkemmat puunmuodostusta kuvaavat mallit voivat kuitenkin ratkaista osan näistä ongelmista lähivuosina.olisikin suunnattava jatkossa entistä enemmän puiden laatutunnusten arvioinnin sekä metsäbiotuotteiden arvoketjujen kehittämiseen.Tutkimus palvelee käytännön päätöksentekoa: tavoitteena tulee olla täsmämetsä­talous, jossa tarkan metsävara­tiedon avulla hakkuiden ajoitus ja kohdentaminen voidaan suunnitella optimaalisesti ot­taen huomioon vaikutukset niin talouteen, ilmastoon kuin monimuotoisuuteenkin.Ideaalitilanteessa teollisuuden puuvarastot siirtyisivät tehtaiden pihoilta pystypuustoon. Metsänomistajia voitaisiin kannustaa kiertoaikojen pidentämiseen käyttämällä puun hinnoittelun perusteena puun massaa ja laatua. Parempaan taloudelliseen tulokseen voitaisiin päästä pienemmillä hakkuualoilla, ja suojeltujen metsien osuutta voisi kasvattaa.pitää mielessä, että Suomen metsät ovat globaalissa mittakaavassa pieniä, mutta täällä kehitetyt edistykselliset menetelmät metsien käytön suunnittelussa ovat sovellettavissa myös muualla.