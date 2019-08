Mielipide

EU:n tulee taivuttaa Brasiliaa ympäristönsuojeluun kauppapolitiikalla

Brasilia valitsi presidentikseen ympäristöstä piittaamattoman Jair Bolsonaron, tuli selväksi, että Brasilian luonto kärsisi valinnasta. Ja niin se on kärsinytkin.Brasilia on jo aikaisemmin harrastanut Amazonin sademetsää tuhoavaa toimintaa, mutta tilanne on huonontunut. Viime viikkojen aikana on raportoitu hillitsemättömistä metsäpaloista alueella. Brasiliassa on myös sattunut satoja miljoonia mehiläiskuolemia, jotka ovat seurausta ylenpalttisesta torjunta-aineiden käytöstä.Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, jota vastaan tulisi taistella kaikin keinoin. Eurooppalaisten ruokailutottumusten muutos tai autoilun vähentäminen ei yksinomaan riitä. Globaalia uhkaa vastaan on tais­teltava globaalisti. Siihen tarvitaan ympäristöystävällisen teknologian ja kulutustottumusten muutosten lisäksi hiilinielujen ja biodiversiteetin tarmokasta suojelua.Brasilian holtiton, ympäristöstä piittaamaton politiikka on huolestuttavaa, ja siitä tulisi rangaista. Suomen tulisi EU:n puheenjohtajana ottaa tästä vastuuta, mikäli tahdomme edistää vastuullista ympäristöpolitiikkaa uskottavalla tavalla.Euroopan unioni on maailman suurin talousalue sekä Brasilian tärkeä kauppakumppani. EU:n osuus Brasilian ulkomaankaupasta on 18,3 prosenttia. Suuri osa Brasilian viennistä EU:n alueelle perustuu raaka-aineisiin ja elintarvikkeisiin, kuten lihaan ja soijaan.Niin kauan kuin Brasilia ei ­kykene ottamaan vakavissaan ilmastonmuutoksen uhkaa ja sen vaatimia ympäristöpoliittisia toimia, EU:n tulisi pyrkiä vaikuttamaan tähän kauppa­poliittisin keinoin. EU:n ja eteläamerikkalaisen Mercosur-kauppayhteisön välillä on käyty neuvotteluja, jotka tulee jäädyttää pikimmiten. Brasilialaisille tuotteille pitäisi myös asettaa joko suuret toistaiseksi voimassa olevat tullit tai maahantuontikiellot. Tekemällä ympäristölle vahingollisista toimista kalliita heikennetään kannustimia jatkaa niitä.Meillä ei ole varaa menettää Amazonin sademetsää. Näytä mahtisi, EU.