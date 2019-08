Mielipide

EU-puheenjohtajuuden käynnistyttyä haluamme nostaa esiin yliopistojen roolin globaalien ongelmien ratkaisijana.Yhteiseen eurooppalaiseen arvopohjaan kuuluvat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Ne ovat kaikki myös yliopistojen arvojen perustana. Yliopistojen on vaalittava ja vahvistettava näitä arvoja, jotta arvot kestävät niihin kohdistuvia hyökkäyksiä. Joissain Euroopan maissa tällaiset hyökkäykset ovat jo valitettavan yleisiä.Eurooppalaisten yliopistojen vastuu ei kuitenkaan kohdistu pelkästään omaan mantereeseemme, vaan vastuullamme on myös heikommista lähtökohdista ponnistavien yliopistojen ja yhteiskuntien tukeminen. Tässä työssä korostuu toiminta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamiseksi. Tavoitteet kattavat laajan kirjon toimintoja luonnon- ja vesiensuojelusta koulutukseen, tasa-arvoon ja köyhyyden torjuntaan.on tärkeä rooli kehittyvien maiden oppimisen kriisin ratkaisijana. YK:n mukaan koulutuksen laatu ei ole kehittynyt samaa vauhtia kuin koulutukseen pääsy. Huolimatta siitä, että oppilaat viettävät vuosia koulussa, he eivät saa sieltä edes perustason luku- ja laskutaitoja. Monet eivät opi lainkaan lukemaan.Alhaisen tulotason maissa vain 14 prosentilla koululaisista on matematiikan minimiosaaminen peruskoulun päättyessä. Alemman keskitulon maissa 37 prosenttia saavuttaa minimiosaamisen. Tämä johtaa siihen, että maailma jakaantuu kahtia: puolella maailman lapsista on pääsy hyvään koulutusjärjestelmään, kun taas puolet ei opi edes perustaitoja.Suomi on menestynyt erinomaisesti lasten oppimistuloksia mitattaessa. Tämä on vahvin valttimme maailmalla. Silti koulutus ei ole ollut tärkeimpien aiheiden joukossa Suomen kehityspolitiikan tavoitteissa ja rahoituksessa.Kehityspolitiikastamme puuttuukin tässä asiassa strateginen ote. Lisäksi kenttä on hajanainen. Tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ministeriöiden, järjestöjen, yliopistojen ja muiden toimijoiden kesken.tilaamassa opetusalan kehitysyhteistyötä koskevassa selvityksessä Stepping Up Finland’s Global Role on Education (2018) esitetään, että Suomi vahvistaisi globaalia rooliaan oppimisen kriisin ratkaisemiseksi ja ottaisi opetuksen laadun parantamisen Suomen kehitysyhteistyössä koulutuksen päätavoitteeksi.Tämä vaatii strategista johtamista, yhteistyötä eri toimijoiden välillä, rahoituksen kasvattamista ja paikallisten olosuhteiden tuntemista. Myös EU:n johtajuutta asiassa tulee vahvistaa. Siihen Suomen puheenjohtajuuskausi tarjoaa hyvän tilaisuuden.laadukas koulutus onkin nostettu yhdeksi Suomen kehitysyhteistyön painopistealueeksi, jolle myös kohdennetaan lisärahoitusta. Hallitus aikoo lisäksi laatia Afrikka-strategian sekä laajentaa poliittista ja taloudellista kanssakäymistään Afrikan maiden kanssa.Helsingin yliopisto haluaa globaalina vaikuttajana olla vahvasti mukana oppimisen kriisin ratkaisemisessa. Yliopisto on muun muassa ryhtymässä strategiseen kumppanuuteen Nairobin yliopiston kanssa.Samassa yhteydessä kartoitamme myös mahdollisuutta yhteistyöhön Somalian valtionyliopiston kanssa. Somalian yliopistolaitosta jälleenrakennetaan sisällissodan jäljiltä, ja kesäkuussa yliopistossa järjestettiin ensimmäiset valmistujaisjuhlat kolmeenkymmeneen vuoteen. Somalian valtionyliopiston opettajakunnassa on Suomessa koulutuksensa saaneita opettajia, jotka ovat palanneet Somaliaan jälleenrakentamaan maataan. He siis tuntevat suomalaista koulutusjärjestelmää ja ovat kiinnostuneita yhteistyöstä.ja yliopistojen globaaliin rooliin liittyvät samat hyveet ja arvot kuin aikoinaan peruskoulu-uudistuksessa: tavoitteena on, että kaikki pääsevät tiedon äärelle huolimatta siitä, mistä lähtökohdista tai alueilta he tulevat.Suomessa matka osaamisen huippumaaksi on kuljettu lyhyessä ajassa. Tämä voi toimia inspiraationa monille köyhyydestä nouseville maille.