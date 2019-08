Mielipide

Ilmastoahdistus johtaa helposti tyhjien poliittisten julistusten tukemiseen

Ilmastoahdistus

Huoli

Ilmastoahdistus

Kaksi

Oikeat

on kuin uusi kansantauti. Toisin kuin muita tauteja, joita pyritään vastustamaan, ­tätä tautia levitetään suurilla panoksilla.Vaivana tauti on ennen tuntematon ja vaikeasti määriteltävissä. Tunnettua ja ymmärrettyä on, että pelot voivat aiheuttaa ahdistusta.Pelkojen liiallinen korostaminen johtaa kuitenkin helposti normaalin elämän medikalisointiin eli ylimurehtimiseen ja ylilääkintään. Sellaisesta on ­arvosteltu rankasti esimerkiksi jokaisessa uudessa painoksessaan kymmeniä uusia mielenterveysvaivoja – ja niiden lääkkeitä – luettelevaa alan käsi­kirjaa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.ympäristön tilasta on tietysti perusteltu. Sen sijaan ilmastoahdistus haittaa kestävää kehitystä. Paniikki johtaa helposti tukemaan tyhjiä poliittisia julistuksia, joissa esitettyjen ratkaisujen vaikutuksia ei ole ehditty tutkia edes alustavasti.Kestävät ratkaisut eivät voi perustua olettamuksille ja yksipuolisuuksille, täydellisestä tietämättömyydestä puhumattakaan. Kauramaidon tuottaminen voi olla yhtä haitallista kuin muukin teollistettu maatalous.vaikeuttaa myös keskustelua luonnon­suojelusta. Kun päivittelevät ja kauhistelevat puheenvuorot hallitsevat, rauhallinen ja kylmäverinen asioiden puinti katsotaan jopa ympäristönsuojelun vastustamiseksi. Taika­keinojen arvostelulle ei tahdo olla tilaa.Ilmastopanikointi ei myöskään paranna nuorten hyvinvointia. Maailmanloppu ei ole tulossa. Ja jos se onkin tulossa, se tulee luultavasti melko hitaasti ja kenties aikaisintaankin vasta useamman sadan vuoden kuluttua.Ilmastoahdistuksen tauti haittaa niin ikään suhteellisuudentajua. Vaikka suomalaiset lakkaisivat kokonaan kuluttamasta ja valtakunnan alue pantaisiin luonnontilaan, muutos ei näkyisi edes Euroopan tilastoissa. Siksi on hyödytöntä kantaa sielussaan koko maailman tuskaa.Ilmastonmuutoksen vastustukseen on sen sijaan parempia keinoja. Periaatteesta lienee suomalaisten keskuudessa yksimielisyys: tuottamisessa ja kuluttamisessa pitää siirtyä kestävämpiin vaihtoehtoihin. Kun suuren joukon elämäntavat paranevat, maailma muuttuu.asiaa on tärkeimpien joukossa. Absoluuttisen kulutuksen kasvua olisi hillittävä. Se on vaikeaa, koska tehokkuus merkitsee yleensä sitä, että yhä ­useampi voi lisätä kulutustaan. Siksi kyse on ensisijaisesti maailmankatsomuksellisesta muutoksesta ja elämäntapaan liittyvän turhamaisuuden välttämisestä. Kaikkea emme tarvitse.Tällä hetkellä luultavasti tehokkainta on tukea kehittyvien maiden talouksien ja elämän­tavan uudelleen järjestämistä. Muut voivat välttää osan eurooppalaisten virheistä.Suomalaisten paras keino on aivan arkinen: on investoitava valtavasti kestävän kehityksen teknologian luontiin ja markkinointiin ympäri maailman. Sillä tavalla suomalaiset saavat työtä ja voivat antaa oikeasti vaikuttavan panoksensa maailman menoon. Se on pienelle kansalle ainoa tapa olla maailman eturivissä.kestävät ratkaisut voivat olla hitaampia toteuttaa kuin taikatemput. Silti niiden vaikutus voi jo vuosikymmenessä ­olla hyvin merkittävä. Hokkuspokkusohjelmat auttavat vain politiikassa ja tokihan parhaimmillaan myös omantunnon rauhoittamisessa.