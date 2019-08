Mielipide

Rauhanmies Trump mölisee kohti voittoa

Yhdys­valtain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demokraateista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demokraattijoukon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmen

Suurin

presidentin­vaaleihin on vähän yli vuosi. Se tarkoittaa, että demokraattien esivaali­kampanjat ovat täydessä käynnissä ja Donald Trump haluaa ostaa Grönlannin.Trumpin voittokulku alkoi elokuussa neljä vuotta sitten, kun hän ampaisi republikaanien ehdokasjoukon ykköseksi. Harva kuitenkaan uskoi tulokkaan mahdollisuuksiin.Alkuvuonna 2016 vedonvälittäjät tarjosivat Trumpin kertoimeksi 1/500. Miljonääriksi olisi siis päässyt kahdella tonnilla. Edes Trump itse ei pannut rahojaan likoon oman voittonsa puolesta – jos olisi, tietäisimme kyllä.Nyt rahaa ei ole tarjolla. Trump on niin selvä ennakkosuosikki, ettei dollarille saisi vetoa lyömällä edes toista kaveriksi.parhaat mahdollisuudet ovat Elizabeth Warrenilla ja Joe Bidenilla, molemmilla yksi viidestä. Kärkikaksikkoa seuraavat tiukimmin Bernie Sanders, Kamala Harris ja Pete Buttigieg.Entinen varapresidentti Biden on ollut mielipidekyselyissä porukan suosituin, mutta se johtuu lähinnä siitä, että hänen nimensä on useimmille amerikkalaisille tuttu.Joe-setänä tunnettu Biden on sympaattinen mutta hiukan hömelö hahmo, jonka Trump on jo ehtinyt ristiä ”uneliaaksi Joeksi”. Maltillinen ehdokas saattaisi kuitenkin kerätä Trumpin riehuntaan kyllästyneiden amerikkalaisten ääniä – jos hän ehdokkaaksi pääsee.Se on vaikeaa, sillä demokraatit ovat siirtyneet viime vuosina vasemmalle ja kohti vähemmistöjä, mikä on yksi syy Trumpin menestykseen.Jos 76-vuotias valkoinen mies haluaa päästä nykydemokraattien ehdokkaaksi, hän voi joutua kumartamaan radikaaleille niin syvään, ettei kelpaa maltillisille äänestäjille varsinaisissa vaaleissa.Biden ei ole suostunut siirtymään vasemmalle, mikä on tehnyt hänestä muiden ehdokkaiden maalitaulun. Rinkiin teloituskomppaniaksi järjestäytyneet demokraatit ovat samalla ampumassa tohjoksi toisensa.kiinnostavin hahmo on indianalaisen South Bendin kaupungin 37-vuotias pormestari Pete Buttigieg, joka on jännittävä yhdistelmä ristiriitaisia ominaisuuksia: opiskellut Harvardissa, sotinut Afganistanissa, menestynyt konservatiivisessa osavaltiossa ja naimisissa miehen kanssa.Buttigieg on vielä kaukana kärjestä, eikä hän sinne ehkä nousekaan. Nuorella pormestarilla on kuitenkin jännittävä elämäntarina, mikä on amerikkalaisessa politiikassa tärkeämpää kuin usein ymmärretään.Yhdysvallat on iso maa, eivätkä useimmat ihmiset seuraa politiikkaa kovin tarkasti, joten presidentiksi haluavan täytyy onnistua ylittämään kaksi korkeaa kynnystä: ihmisten täytyy muistaa hänen nimensä ja keksiä edes yksi syy äänestää häntä.Se tarkoittaa sitä, että ehdokkaan tulisi olla edes lievästi innostava, mikä on ylivoimainen kynnys suurimmalle osalle demokraattien nykyisistä ehdokkaista.Buttigiegin miespari olisi uusi käänne Valkoisen talon tosidraamaan Obaman ja Trumpin perheiden jälkeen. Juuri nyt näyttää kuitenkin siltä, että amerikkalaiset haluavat vielä yhden kauden Trumpia.vuoden jälkeen voidaan jo sanoa, että Trump on ollut enemmän savua kuin tulta. Amerikasta ei ole tullut suurta, mutta ei siitä ole tullut fasistista diktatuuriakaan.Presidentin – tai Suomessa hallituksen – vaikutusta on helppo liioitella. Tosiasiassa suurin osa asioista sujuu kehittyneissä länsimaissa aika lailla samalla tavalla vallanpitäjien vaihtumisista riippumatta.Trumpin kohdalle on osunut hyvä taloussuhdanne, eikä hän ole sotkenut maataan uusiin sotiin. Seuraavaksi hän suunnittelee vetävänsä amerikkalaisjoukot Afganistanista sopivasti vaalien alla lokakuussa 2020. Trumpista on yllättäen kuoriutunut rauhanmies.Rahaan ja rauhaan verrattuna Trumpin älyvapaat twiitit tai rasis­tiset möläytykset ovat äänestäjille pelkkää loiskiehuntaa.uhka Trumpin uudelleenvalinnalle olisi talouden romahdus. Presidentti tietää sen ja on valmis hinaamaan maansa maaliviivan yli vaikka millaisella hevosdopingilla.Loppu taitaakin sitten hoitua höpöttämällä. Kun olen istunut kirjoittamassa tätä juttua, eri amerikkalaisista medioista on tullut parissa tunnissa kännykkääni viisi uutishälytystä: neljä Trumpista, yksi Spider-Manista – ja nolla demokraattien ehdokkaista.