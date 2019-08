Mielipide

En halua omia lapsia, mutta osallistun talkoisiin luovuttamalla munasolujani

Olen

alle 30-vuotias terve ja työssä käyvä nainen. En ole koskaan halunnut lapsia.Vielä kymmenen vuotta sitten sukulaiset myhäilivät ja naureskelivat mielipiteelleni: ”Kyllä se mieli siitä muuttuu. Odotas, kun vauvakuume iskee.” ”Mitäs sanot sitten, kun puoliso haluaakin lapsia?”Toistaiseksi mieleni ei ole muuttunut, ja pidän tärkeänä, että myös toinen osapuoli parisuhteessa suhtautuu lapsettomuuteen myönteisesti – muutoin emme todennäköisesti sovi yhteen.Suhtaudun lapsiin neutraalisti. Vauvat tai taaperot eivät herätä minussa satunnaista ärsytystä lukuun ottamatta minkäänlaisia tuntemuksia. En halua kommunikoida lasten kanssa tai ottaa vauvaa syliini, vaikka sitä usein tuputetaankin, kun esimerkiksi äitiysvapaalla olevat työtoverini tekevät pilttinsä kanssa visiittejä toimistolle. En koe, että minulla olisi lainkaan valmiuksia vanhemmuuteen.Syy ajatusmaailmaani voi olla oma mukavuudenhaluni, epävarma taloudellinen tilanne, liika olemassa oleva tieto maailman ylikansoittumisesta tai oma rikkinäinen perhetaustani – kuka tietää.Tänä vuonna olen ensimmäistä kertaa luovuttanut munasolujani. Vaikka en itse halua lapsia, koen tärkeäksi, ­että perhe, jolle lapsi olisi unelmien täyttymys, voi minun avullani toteuttaa haaveensa. Moni on enemmän kuin valmis vanhemmaksi, mutta yrityksistä huolimatta lasta ei tule. Se on epäreilua ja julmaa.Sukusolujen luovuttajista on krooninen pula. Lapsettomuushoidossa on jatkuvasti jonossa ihmisiä, jotka tekisivät mitä ­tahansa, jotta raskaus viimein onnistuisi. Heitä minä voin auttaa.Jokainen vapaaehtoisia lapsettomia syyllistävä ja synnytystalkoisiin kehottava voi pohtia, miltä vastaavat puheet tuntuvat niistä, jotka eivät halusta huolimatta saa lapsia. Sen jälkeen voi miettiä, mitä itse olisi valmis tekemään asian hyväksi.Munasolujen luovutus on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Alkukartoituksen ja soveltuvuuden tarkistamisen jälkeen itse hoitovaihe on noin kaksi viikkoa. Se on mitätön ­aika siihen nähden, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Siittiöiden luovutus on vielä yksinkertaisempaa.Kaikki eivät halua elää ajatuksen kanssa, että jossain syntyy lapsi, jolla on osa omaa geeniperimää. Jos tämä ei ole ongelma, kehotan osallistumaan talkoisiin, jossa toivottu ja odotettu lapsi saadaan rakastaville vanhemmille.Luulen, että moni terveydentilaltaan ja iältään luovuttajaksi sopiva ei ole sitä edes ajatellut. Itse olen vilpittömän iloinen lahjasta, jonka annoin tuntemattomalle perheelle.