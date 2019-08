Mielipide

Sähkön riittävyys ei ole itsestäänselvyys

toimitusvarmuus eli sähkön saatavuuden luotettavuus riippuu kahdesta seikasta: sähkönsiirron häiriöttömyydestä ja energian saatavuudesta.Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkkoyhtiöiden on toimittava siten, että siirtymäajan jälkeen asemakaava-alueilla ei esiinny yli kuuden tunnin ja muilla alueilla yli 36 tunnin yhtäjaksoisia keskeytyksiä sähkön toimituksessa. Käytännössä tämä edellyttää säävarman verkon rakentamista eli maakaapelointia.Sähkömarkkinalaki ei kuitenkaan takaa, että sähköä riittää siirrettäväksi. Sitä varten on tehoreservilaki. Energiaviraston tehtävä on määrittää tehoreservin määrä siten, että se edistää hyvän sähköntoimitusvarmuuden tason ylläpitämistä sähkönkulutuksen huippujen ja sähköntuonnin häiriöiden aikana. Laki ei kuitenkaan kerro, mitä hyvällä toimitusvarmuudella tarkoitetaan. Nykyinen tehoreservin määrä on 729 megawattia, ja se on sovittu ylläpidettäväksi kesään 2020 asti.Suomen tehoreserviä ei ole tarvittu sitten talven 2009–2010. Sähkötehon riittävyys ei olekaan uhattuna, vielä. Kotimaista sähköntuotantoa koskevia poliittisia päätöksiä tehdään ilman riittävää kokonaiskuvaa. Ensin halutaan jotain lisää ja sitten kieltää jotain, ja lopuksi surkutellaan voimaloiden sulkemista.on täysin riippuvainen yhteisistä eurooppalaisista sähkömarkkinoista. Kylmänä talvipäivänä tuonnin osuus voi olla jopa kolmannes Suomessa käytetystä sähköstä. Sähkön saanti naapurimaista Suomeen ei ole paha asia, päinvastoin. Yksin Suomi olisi todella yksin. Yhteiset sähkömarkkinat turvaavat sähkönsaantia Suomessa markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti.Suomessa ja Euroopassa olemme uuden tilanteen edessä. Uusiutuvan ja muun vähäpäästöisen sähköntuotannon määrän kasvaessa muun tuotannon ja kulutuksen joustomahdollisuudet korostuvat. Erityisesti vesivoiman merkitys kasvaa. Suomessa tuleekin huolehtia kotimaisen sähköntuotannon kilpailukyvystä – ja etenkin vesivoiman toimintaedellytyksistä – yhdentyvillä eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla.riittävyydestä on keskusteltu laajasti Euroopassa, myös naapurissamme Ruotsissa. Siellä haasteita on useita. Vaikka Pohjois-Ruotsissa on sähköä riittävästi, ydinvoimaloiden sulkemiset aiheuttavat huolta sähkön riittävyydestä Etelä-Ruotsissa. Ruotsin kantaverkko ei nykyisessä kunnossaan ole riittävä siirtämään tuuli- ja vesivoimaa pohjoisesta etelään.Lisäksi Ruotsin suurissa kaupungeissa on noussut huoli sähkön paikallisesta riittävyydestä. Nyt kaupungit lämmitetään ja niiden sähköhuoltoa varmistetaan energiatehokkaalla sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Lakimuutosten ja veropäätösten vaikeuttaessa yhteistuotannon kannattavuutta sitä ollaan kuitenkin lopettamassa. Voimalaitosten lähtiessä kaupungeista Ruotsin suuret kaupungit ovat vakavan kysymyksen edessä: riittääkö sähkö?arvo vaihtelee tunti tunnilta. Ajoittain se voi olla hyvin kallista, mikä kannustaa joustoihin eli vähentämään tai siirtämään sähkönkulutusta. Toisinaan sähkö voi olla hyvin edullista, mikä mahdollistaa sähkön käytön yhä useammissa uusissa kohteissa. Kulutuksen jousto edellyttää, että hintavaihtelu hyväksytään – ja tiedostetaan, että joskus sähkö voi olla hyvinkin kallista.Suomessa pitää määritellä sähkön toimitusvarmuuden tavoiteltava taso. Mikä on hyväksyttävä todennäköisyys sille, että sähkön kysyntä ylittää saatavilla olevan määrän ja sähkön kulutusta pitää joiltain osin rajoittaa hallinnollisin toimin? Miten monena tuntina vuodessa rajoituksia saa olla? Tämä on poliittinen, eduskunnalle kuuluva päätös. Päätöksen pohjaksi hallituksen on käynnistettävä laaja-alainen keskustelu. Suomen tehoreservin tarpeesta on päätettävä jo syksyn aikana.Energiayhtiöt toimittavat sähköä ja kaukolämpöä luotettavasti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Energiaturvallisuus, toimitusvarmuus ja huoltovarmuus ovat yhteiskunnan kivijalkoja.Poliittisilla päätöksillä on suuri vaikutus suomalaisen energiantuotannon kansainväliseen kilpailukykyyn ja tulevaisuuteen. Ajetaanko energiantuotanto verottamalla pois Suomesta, vai mahdollistetaanko hyvällä energia- ja veropolitiikalla sekä sujuvilla lupakäytännöillä, että Suomen energiantuotanto säilyy monipuolisena ja että siihen investoidaan myös tulevaisuudessa?