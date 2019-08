Mielipide

Energiapolitiikan on oltava johdonmukaista

Kansanedustaja

Atte Harjanne (vihr) ja tutkimusryhmäpäällikkö Ville Tulkki kirjoittivat (HS Vieraskynä 23.8.), että ydinvoimaa pitää puolustaa ilmaston takia. Heidän mukaansa Suomella olisi hyvät lähtökohdat ajaa Euroopassa ilmasto- ja energiapolitiikkaa, jossa ydinvoimaa hyödynnetään uusiutuvan energian rinnalla. Juuri näin, ja Suomihan on jo nyt Ruotsin kanssa paljon muita maita pitemmällä tällä tiellä.Kirjoittajat totesivat, että Suomessa on kasvanut kiinnostus uudenlaisia pienreaktoreita kohtaan. Näin on, mutta niiden rakentaminen ei ole realismia niin kauan kuin ne ovat saman regulaation kohteena kuin perinteiset suuret ydinvoimalat. Pitäisi hyväksyä kansainvälinen standardointi ja sarjatuotanto.Nykyregulaation mukaan jokainen ydinvoimala on ikään kuin ainutkertainen, ja regulaation mukaan toimiminen on haastavaa miljardiprojekteissakin. Tulevan vuosikymmenen aikana pitää ratkaista, haluaako Suomi lähteä muuttamaan lainsäädäntöään tältä osin. EU-tason toimiin on vaikea uskoa, kun muutamat jäsenmaat ovat koko ydinvoimaa vastaan.Harjanteen linjaukset ovat tuoretta ajattelua vihreältä kansanedustajalta. Puolueen linjahan on ollut hyvin erilainen. Olisi toivottavaa, että uutena keskisuurena puolueena vih­reät saisi johdonmukaisuutta energiapoliittisiin linjauksiinsa, niin kuin muut puolueet ovat jo saaneet.Energiainvestoinnit tehdään vuosikymmeniksi, joissain tapauksissa yli sadankin vuoden ajaksi. Investoijat eivät voi muuttaa politiikkaansa jokaisen mielenliikahduksen mukaan.Ollessani työ- ja elinkeino­ministeriön energiaosaston ylijohtaja vihreät poliitikot loivat kovaa painetta seurata Saksan energiakäännöstä, jonka olennainen osa on ydinvoimasta luopuminen. Se olisi ollut katastrofi Suomessa. Saksassakin se on johtanut hiilidioksidipäästöjen voimakkaaseen kasvuun ja sähkön hinnannousuun.Vuosikymmenen alussa vihreät olivat bioenergian innokkaita kannattajia, mutta nyt he ovat hyvin varauksellisia sen suhteen ja suorastaan vastustavat Suomelle luontaisen metsäbiomassan energiakäytön lisäämistä. Ei kovin johdonmukaista tämäkään.