Kasvisruoan sijasta kouluissa tulisi lisätä lähiruoan määrää

on alettu pohtia, ­pitäisikö kouluruokailussa lisätä kasvisruoan määrää. Olisiko tämä todella ratkaisu ilmaston ongelmiin?Kouluruokaa jää jo nyt paljon syömättä. Jos kasvisruoan määrää lisätään, sitä jää yli vielä enemmän. Oma kokemuskin kertoo, ettei kasviksilla voi täysin korvata lihasta saatavia ravinteita.Kun ruokahävikki kasvaa, myös hiilijalanjälki kasvaa. Nuorten syömättömyys vaikuttaa myös oppimistehokkuuteen ja yleiseen jaksamiseen.Usein kuulee väitteitä, että karjatalous tuottaa suuria määriä päästöjä ja sitä tulisi vähentää. Jos sitä vähennettäisiin, ­koko Suomi ei pysyisi asuttuna ja työttömyys lisääntyisi, kun yksi tuotannonala hiipuisi.Kasvisruoan sijasta voisi mieluummin suunnitella lähiruoan tuomista kouluihin, sillä se vähentäisi kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Joidenkin tutkimusten mukaan karjan laitumet sitovat erittäin paljon hiiltä, ja karjan kasvattamista voidaan pitää ympäristötekona.Ihminen on syönyt lihaa aina ja saanut siitä ravintoaineita, joita ei kasvisruoasta saa. Toisille ihmisille lihan pois jättäminen on vaikeampaa kuin toi­sille. Erityisesti on puhuttu ­punaisen lihan epäterveelli­syydestä. Jos se kuitenkin saa ihmisen ­piristymään eri tavalla kuin ­kasvikset, eikö se ole sen arvoista?Kasvikset ovat toki terveellisiä ja välttämättömiä ihmiselle. Totta kai lisään niitä itsekin lautaselleni, mutta mielestäni niillä ei voi korvata lihaa.On tärkeää, että ruokalautasella on sekä lihaa että kasviksia eikä vain jompaakumpaa. ­Jauhelihakeitto on kuitenkin täyttävämpää kuin bataattisosekeitto.