Puoluetukea tulisi suunnata poliittiseen journalismiin

puoluetukea nyt aiotaan korottaa, sitä on syytä suunnata poliittisen journalismin vahvistamiseen. Puoluelehtien rahoitusta on vähennetty ratkaisevasti sen jälkeen, kun niille korvamerkitty tuki sulautettiin puoluetukeen. Rahaa on siirretty muun muassa vaalikampanjointiin. Käytännössä poliittisen journalismin edellytyksiä on heikennetty selvästi.Puolueet ovat vahvistaneet omia viestintäosastojaan, ja poliitikot pystyvät nykyään viestimään äänestäjille suoraan verkossakin. Poliittinen journalismi ei ole silti vailla merkitystä. Viestintä lähtee lähettävän tahon tarpeesta, journalismi lukijoiden tarpeesta ja oikeudesta tietää. Puoluelehdet taustoittavat päätöksiä ja tekevät näkyväksi poliittiset jakolinjat. Kun vastakkainasettelu yhteiskunnassa lisääntyy, poliittista mediaa tarvitaan tuomaan kiistakysymykset poliittisten vaihtoehtojen piiriin.Kaikki suomalaiset puoluelehdet perussuomalaisten julkaisua lukuun ottamatta ovat sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeisiin. Lehtien sisällöt ovat verkossa maksutta kaikkien luettavina. Puoluelehdet eivät ole vain puoluetoimistojen jatkeita, vaan ne palvelevat puolueen kannattajia ja siten laajasti tavallisia kansalaisia, äänestäjiä. Panostus niihin lisää kaikkien puolueiden läpinäkyvyyttä.Journalismin tila on kaventunut viime vuosina huolestuttavasti Suomessakin. Kaupallinen media on menettänyt tulojaan. Viime vuosikymmenen aikana useampi kuin joka viides toimittaja on saanut lähteä. Myös ­ylioppilaskunnat ja ammatti­yhdistysliike ovat leikanneet lehdistään, ja kirkossa on sama uhka.Samaan aikaan autoritaariset voimat hyökkäävät journalismia vastaan. Etenkin pienet lehdet, myös puoluelehdet, ovat kovilla. Puoluetuen korotus on puolueille mahdollisuus osaltaan korjata tilannetta ja suunnata rahaa poliittisen journalismin edellytysten varmistamiseen. Tämä vahvistaisi demokratiaa, ja verorahoista maksettava puoluetuki hyödyttäisi siten kansalaisia laajasti.