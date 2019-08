Mielipide

80 vuotta sitten tehty vuosisadan diili naulitsi monen kansan kohtalon

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnostavinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Utopioita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden

tuli kuluneeksi 80 vuotta yhdestä viime vuosisadan painavasta äkki­käänteestä, Saksan ja Neuvostoliiton sopimuksesta. Hitlerin–Stalinin pakti, niin sitä kuuluu kutsua eikä hanslankarien – Molotovin ja Ribbentropin – nimissä. Se diili naulitsi vuosi­kymmeniksi monen kansan kohtalon.Salaisesti kumppanit jakoivat väli­maastonsa. Saksa sai etupiiriinsä pääosan Puolaa ja tilaisuuden hyökätä sinne. Neuvostoliiton etupiiriin kuuluivat Puolan itäosat, lopulta kaikki kolme Baltian maata ja Suomi sekä etelästä nykyinen Moldova.Runsas viikko myöhemmin Saksa hyökkäsi Puolaan, ja Britannia ja Ranska julistivat Saksalle sodan. Toinen maailmansota alkoi.Vuosipäivää on muistettu eri maissa, Suomessakin. Tukena on Eurooppa-tason linjaus.keskustelua on käy­ty Venäjällä. Siellä on kampanjoitu kumoon päätöstä, jonka Neuvostoliiton ensimmäinen vapailla vaaleilla valittu parlamentti teki jouluaattona 1989. Etupiirijako julistettiin mitättömäksi – mikä vei pohjaa Baltian maiden pakkoliitokselta.Paktia ovat puolustaneet historia-alan poliittiset napamiehet, koeteltuja putinisteja kumpikin. Sergei Na­ryškin on Venäjän historiallisen seuran puheenjohtaja ja siinä sivussa tiedustelupalvelun päällikkö. Toinen paktin puolestapuhuja on Sergei Ivanov, sotahistoriallisen seuran johtohenkilö, aikoinaan KGB-mies Helsingissä: ruotsin­puhuja, joka näkyy Rkp:n puolue­kokousten valokuvissa. Yleensä hän puhuu Suomesta lämmöllä, mutta äityi paktihaastattelussa syyttelyyn.Napamiehet palasivat Neuvosto­liiton vakioperusteluihin. Paktista syytettiin länsivaltoja, jotka olivat haluttomia liittoon natsismia vastaan. Toiseksi esitettiin, että tällä siirrolla voitettiin aikaa ja voitiin varautua Saksan hyökkäykseen.Nämä ovat osatotuuksia. Sen näkee, jos ei selitä historiaa myöhemmästä kehityksestä taaksepäin, vaan kaivaa esiin, mitä tiedetään Stalinin motiiveista heti tapahtumien aikaan.Toki moni lännessä yllytti Saksan aggressiota itään, mutta oli toinenkin tekijä. Kun Stalin selitti omilleen, miksi ei tehty liittoa lännen kanssa, hän esitti syyn näin: halusivat rengikseen, vieläpä palkatta. Stalin toisti: ilman palkkaa. Alueiden kontrolli oli Sta­linille kynnys­kysymys, mutta länsi ei voinut jättää Moskovan armon varaan niitä maita, jotka Hitler sitten tarjosi.Saksan hyökkäys tulisi, mutta syksyllä 1939 Stalinin mieltä kiinnittivät muut skenaariot. Kuviteltiin, että tällä kertaa maailmansota johtaisi suureen levottomuuteen ja jopa kapitalismin horjumiseen jo sodan alussa eikä vasta sen lopussa. Ja uskottiin, että Saksa oli heikko ja voisi luhistua nopeasti.ruokkivat Stalinin saamat tiedot brittien mielipiteistä. Sotilasjohto uskoi, että länsi voittaisi Saksan helposti, Foreign Officen piirissä pelättiin tosissaan vallankumouksia Euroopassa.Stalin näyttää pitäneen brittejä aina laskelmoivimpina kapitalisteina. Nyttemmin David Cameron ja Boris Johnson ovat osoittaneet, että Eton kasvattaa myös lyhytnäköisiä tunareita.Ranskan luhistuminen kesällä 1940 osoitti syksyn uumoilut vika­tikeiksi ja istutti Stalinin mieleen Saksan sotakoneen pelon, varsinkin kun talvisota näytti puna-armeijan puutteet, niin kuin Sergei Ivanov mainitsi. Hän sanoi aivan oikein, ettei kannata pitää Stalinia yli-ihmisenä, joka tiesi kaiken ennalta.sisällä Neuvostoliittoon liitettiin kaikki paktissa sovittu ­lukuun ottamatta Suomea, joka menetti talvisodassa alueita mutta säilyi itsenäisenä. Aluemenetyksen rajallisuus ja väestön evakuointi säästivät joutumasta suursodan tappotantereeksi, mikä oli muiden paktin alaisten maiden kohtalo.Heti talvisodan päättyessä Viipurin salaisen poliisin päälliköksi ehdittiin nimittää muuan estoton murhamies, mutta koko seutu olikin tyhjä. Näin paktin muisto ei polttele Suomessa läheskään niin paljon kuin Bal­tian maissa tai Puolassa.Sittemmin suursodassa syntyi Neuvostoliiton ja länsivaltojen liitto, jonka puitteissa Stalin intti länsi­rajansa sinne, mitä oli paktin pohjalta saatu. Ei tietenkään voinut sanoa, että ne rajat olivat (Suomea lukuun ottamatta) Hitleriltä saatuja, mutta näin asia oli. Ne olivat voimassa Neuvostoliiton loppuun saakka, ja senkin jälkeen vyöhyke on ollut geopoliittisesti herkkä. Elämme yhä elokuun 1939 paktin kanssa.