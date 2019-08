Mielipide

Lasta hankittaessa valta on naisella

usein kuulen tarinoita, joissa mies ei olisi halunnut lasta mutta nainen on halunnut. Lopputulos lähes aina on ollut se, että nainen on ”vahingossa” tullut raskaaksi ja päättänyt pitää lapsen huomioimatta miehen kantaa asiaan. Puhun nyt tilanteista, joissa ollaan vakituisessa parisuhteessa, nainen käyttää ehkäisyä yhteisestä päätöksestä ja lasten hankinnasta ollaan eri linjoilla.Eikö lasten hankkimisen pitäisi olla asia, jota halutaan yhdessä? Miten osa naisista voi ajatella, että on ihan ok tehdä temppu, joka vaikuttaa ehkä suurimmalla mahdollisella tavalla monen ihmisen elämään koko loppuelämän? Miten voidaan ajatella, että tällainen lähtökohta olisi kenenkään edun mukainen – erityisesti tulevan lapsen ja miehen?Tietenkin suurin osa miehistä sopeutuu tilanteeseen ja hoitaa velvollisuutensa, mutta usein suhde ennemmin tai myöhemmin kariutuu, jos näin suuri asia pohjautuu valheeseen. Parisuhteessa täytyy tehdä kompromisseja, mutta on yksi asia, jossa niitä ei tehdä: se on päätös yrittää hankkia lapsia. Missä on tasa-arvo näissä tilanteissa? Kaikki valta on naisella. On väärin, että nainen päättää näin ison asian miehen puolesta.