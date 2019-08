Mielipide

Lapset ovat ihanimpia rakkauden kukkia

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

pohditaan syntyvyyden laskua. Jotain asiasta tietäisin, 87 vuoden elämänkokemuksella.Luonnonlakien mukaan jokaisen eliön tärkeimpiä tehtäviä on suvun jatkaminen. ”Kaikkea muuta katuu, vaan ei nuorna naimistaan”, sanoo vanha suomalainen elämänviisaus. Ja näin se on.Nuorena naisen ja miehen rakkaus kukkii ja hehkuu upeimmin, ja eivätkös juuri lapset ole ihanimpia rakkauden kukkia, joista aidoimmin saamme nauttia varsinkin vanhuuden päivinä.Naisella paras avioitumisikä on juuri tuossa parinkymmenen vuoden kahta puolen. Silloin ne parhaat miehet ovat saatavilla (joita nelikymppiset haikailevat).Tunnen monta tohtorisnaista, joiden opintoja lapset eivät ole estäneet. Sen valkoisen ratsun selässä tulevaa ritaria naisten on turha toivoa, sellaisia ei ole oikeassa elämässä olemassa.Kaikissa meissä on enemmän tai vähemmän valuvikoja. Niitä täytyy vain sietää. Se ei ole mikään ongelma, jos tietää ja tunnistaa omat valuvikansa.Kestävin elononni asuu oman pesän ja kodin sisällä, ei kaiken maailman sirkustelun parissa. Sellaista ehtii katsella ja kokea vielä työuran jälkeenkin.