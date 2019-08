Mielipide

Autot pois vai tunneliin?

Helsingissä

Tunnelin

Tunneli

selvitetään, pitäisikö kanta­kaupungin läpi kulkevalle auto­liikenteelle rakentaa maan­alainen kokooja­katu. Suunni­telma oli päättäjien pöydällä jo 11 vuotta sitten keskustatunnelin nimellä.Tuolloin kokoomus kannatti ja vihreät vastusti, jolloin ratkaisijaksi nousi Sdp. Demarit olivat ensin puoltamassa ideaa, kunnes valtuustoryhmän puheen­johtaja Kai Kalima täräytti yllättäen valtuustossa, että tähän ei rahaa käytetä.hinnaksi arvioitiin tuolloin puoli miljardia euroa. Nyt hintalappu olisi vähintään miljardi. Jos tunneli rakennettaisiin, sen rahoittamiseksi tarvittaisiin todennäköisesti käyttömaksuja.Kaupunkiympäristölautakunta saanee syksyn aikana nähtäväkseen eri linjauksia, joista sen pitäisi valita muutama tarkempaan selvitykseen. Valtuusto­kauden aikana on tarkoitus päättää, jatketaanko suunnittelua vai ei.Tukholmassa on siirretty keskustaa kiertävän kehätien liikennettä osittain maan alle. Norra Länken valmistui vuonna 2014 ja Södra Länken vuonna 2004. Niiden kautta kulkee muun muassa Suomen-lauttojen rekkaliikennettä. Parhaillaan Tukholman ulommalle kehätielle rakennetaan 1,4 miljardia euroa maksavaa tunnelia 18 kilometrin matkalle.Oslossa ydinkeskustan liikennettä on rauhoitettu tunnelilla, jonka ansiosta vanha satama- ja telakka-alue voitiin muuttaa asunto- ja liikealueeksi.Helsingissäkin pohditaan, onko tunneli tarpeen, jos keskustaan halutaan lisää tilaa jalankulkijoille. Vai lisääkö tunneli autoliikennettä? Kokoojakatua on tarjottu ratkaisuksi myös matkustajasatamien rekkaliikenteelle, josta tuli ongelma ainakin Jätkäsaaressa. Vai siirretäänkö matkustajalautat Vuosaaren satamaan?voi jäädä rakentamatta jo siksi, että se on niin kallis. Toinen syy on tietysti poliittinen. Ratkaisijoiksi voivat nousta nytkin demarit. Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo suhtautuvansa asiaan pragmaattisesti eikä ideologisesti. Ratkaisu pitäisi tehdä selvitysten pohjalta ja laittamatta eri liikkumismuotoja vastakkain.Puolueiden näkemyserot tulivat esiin, kun valtuusto hyväksyi viime vuonna Sörnäisten tunnelin asemakaavan. Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien yhdistävä ajotunneli voisi olla maanalaisen kokoojakadun itäpää, mutta sen rakentaminen on vielä epävarmaa.Äänestyksessä demarit liittyivät tunnelin kannattajiin, jolloin vihreät ja vasemmistoliitto jäivät vähemmistöön.