Mielipide

Itämeren suojelemiseksi on tehtävä enemmän

pintalämpötila kohosi viime vuoden kesällä ennätys­lukemiin. Tämä olisi voinut olla hyvä uutinen monille meistä, mutta leväkukintojen peittämään mereen ei ajoittain tehnyt mieli edes astua.Itämeri on hauras sisämerialue, joka on tärkeä osa maidemme identiteettiä. Itämeri on aikojen alusta tuottanut hyvinvointia. Itämeren virkistysarvo ja monimuotoisuus ovat korvaamattomia. Itämeri yhdistää meitä Juutinraumasta Tor­nioon ja Haaparantaan saakka.Itämeren ympäristön tila on yhteinen huolenaiheemme ja yksi Suomen ja Ruotsin hallitusten tärkeimmistä painopisteistä. Monet Itämereen kohdistuvista ympäristöongelmista ovat tuttuja myös maailman valtamerten rannikkovesillä.Merkittävin uhka Itämeren ympäristölle on rehevöityminen, joka johtuu ihmisten aiheuttamasta ravinnekuormituksesta. Hapeton ja tuhoutunut merenpohja on nyt ­alaltaan suurempi kuin koskaan aiemmin, mikä kiihdyttää rehevöitymistä entisestään. Itämereen kohdistuu myös roskaantumisen ja lääkejäämien kaltaisia uusia uhkia.lisää suojelu­toimien tarvetta. Sen takia meidän on tehtävä kovemmin töitä vähentääksemme muita Itämeren ympäristöä rasittavia tekijöitä. Meillä toki on mukautumissuunnitelma ilmastonmuutoksen seurauksien varalle.Toimiemme ansiosta voimme suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaasti. Vielä pari vuotta sitten se ei olisi ollut mahdollista.Itämeren tila olisi huomattavasti heikompi ilman alueellista yhteistyötä. Itämeren suojelukomissio Helcom näytti esimerkkiä jo vuonna 1974. Itämeren ravinnekuormitus on laskenut vuodesta 1980 lähtien. Ruotsissa ja Suomessa tämä kehitys alkoi jo aiemmin.Yhteistyö Venäjän kanssa on tuottanut tulosta. Pietarin fosforipäästöt Suomenlahteen ovat vähentyneet merkittävästi vuoden 2005 jälkeen. Myös Puola on edistynyt Itämereen kohdistuvien ravinnepäästöjensä vähentämisessä.toimet eivät silti riitä. Yksikään Itämeren rantavaltioista ei ole päässyt ravinnepäästötavoitteisiinsa. Näillä näkymin emme onnistu yhteisessä tavoitteessamme saavuttaa Itämerellä hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä.Tarvitaan uusia ja tehokkaampia keinoja. Meidän tulee vauhdittaa niiden toimenpiteiden toteuttamista, jotka tiedämme tehokkaiksi. Lannoitteita on käytettävä tasapainoisesti ja kestävästi. Esimerkkejä ovat kiertotalouden ratkaisut, kuten lannan hyötykäytön tehostaminen.Peltojen kipsi- ja rakennekalkkikäsittelyä voitaisiin lisätä, jolloin on mahdollista sekä kasvattaa tuotantoa että alentaa ravinnehävikin riskiä. On parannettava valuma-alueiden kykyä sitoa ravinteita rakentamalla ja ennallistamalla kosteikkoja. Lantaongelmaa voidaan lieventää kehittämällä biokaasun tuotantoa ja markkinoita.Myös asenteet ja valintamme ratkaisevat. Jokainen meistä voi kiinnittää huomiota omaan ruoka­valioonsa. Suosimalla vihanneksia sekä käyttämällä ensisijaisesti paikallista ja kestävästi pyydettyä luonnonkalaa voimme pienentää omaa ravinnejalanjälkeämme. Kuluttajina jätämme yhä useammin muovi­pussin kauppaan.Muovipussit ovat silti vain pieni osa ongelmaa. Muovijätteen vähentämisen ja kierrätyksen merkitys tunnustetaan vihdoin kaikilla talouden aloilla. Hiljattain hyväksytyllä uudella EU-lainsäädännöllä rajoitetaan kertakäyttömuovien käyttöä.suojelussa tärkeintä on yhteistyö. Alueiden, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä on jatkettava. Helcom yhdistää kaikki rantavaltiot, ja EU:n jatkuva osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Pohjoismaiden ministerineuvostolla ja Itämeren valtioiden neuvostolla on myös tärkeä rooli. Lisäksi Itämeren ympäristön suojelu on esillä suhteissamme esimerkiksi Venäjän kanssa.Maailman merien suojelu on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. YK:n yleiskokous on päättänyt keskittyä seuraavalla vuosikymmenellä valtameritieteen edistämiseen. Itämeren alueen tiedeyhteistyö voisi toimia maailmanlaajuisena mallina muille rannikkovesialueille.Yhteistyö on sujunut hyvin, koska niin monet ihmiset eri paikoissa ovat tehneet arvokasta ja väsymätöntä työtä. Hallituksemme ovat valmiita tehostamaan yhteistyötä Itämeren suojelemiseksi.