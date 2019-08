Mielipide

Katolisen kirkon tulisi kantaa vastuunsa Amazonin sademetsän suojelussa

Brasilia

ja monet muut Etelä-Amerikan maat ovat valtaosin katolisia. Etenkin Brasiliassa uskonto on vahvasti mukana jokapäiväisessä elämässä.Brasilian väestön eräs erityispiirre on ihmisten vahva usko kohtaloon – syyn ja seuraamuksen lakiin. Tämä ominaisuus säätelee koko yhteiskuntaa sosiaaliluokkaan katsomatta. Se näkyy vahvasti myös maan politiikassa ja Amazonin sademetsän suojelussa.Brasiliassa kaikki, hyvät ja huonot – muun muassa poliitikot, ekologit ja kaskeajat –, ovat hyviä katolilaisia.Katolinen kirkko voisi olla siis vahvin yhteinen nimittäjä Amazonin sademetsien suojelemiseksi.Kirkolla on toimiva organisaatiokin valmiina ruohonjuuritasolla. Padre pienessä kylässä on tärkeä mielipidevaikuttaja ja käytännön toimija.Argentiinalaisen paavin Franciscuksen myötävaikutuksella ja katolisen kirkon yhteistyöllä voitaisiin saada paljon aikaan metsien kestävässä suojelussa. Samalla kirkko voisi näkyvästi kiillottaa kilpeään ja uudistaa luutunutta organisaatiotaan.Pitkään Brasiliassa asuneena olemme edesmenneen ystäväni kanssa Victoria Regia -säätiön puitteissa yrittäneet saada katolista kirkkoa käytännön toimiin. Kävimme parikymmentä vuotta sitten Vatikaanissa keskusteluja asian edistämiseksi. Suomen silloinen luterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa tukivat asiaa keskusteluissa korkealla tasolla. Euroopan unionin myötävaikutuksella asiaa tulisi jälleen vauhdittaa.