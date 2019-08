Mielipide

Pyörämatka halki Suomen oli osin pelottava

Ajoin

tänä kesänä pyörällä Jäämereltä Hankoon. Olen tavallinen 65-vuotias nainen, ja matka kesti kuukauden. Minulla oli hyvin aikaa tarkkailla pyöräilyolosuhteita erilaisilla teillä.Nelos- ja Viitostie olivat pohjoisen Suomen jälkeen pyöräilijän painajaisia. Syinä tähän olivat kapeat pientareet, tärinäraidat ja vilkas liikenne. Minua pelotti. Yleensäkin pientareiden leveys teillä vaihteli, ja välillä ne puuttuivat kokonaan. Kaipasin näihin kapeikoihin pyöräilijöistä varoittavaa liikennemerkkiä lisäkilvellä ”piennar puuttuu”. Tärinäraitojen kohdalla autoilija ei mielellään ylitä täristävää keskiviivaa, joten pyöräilijä ohitetaan läheltä. Reunan tärinäraita on rouhittu pientareen puolelle, mikä kaventaa pyöräilijän ajoaluetta.Kolminumeroisia rauhallisia teitä oli leppoisaa pyöräillä. Yllätyin, kun pidin enemmän vanhoista kuin uusista asfalteista. Uusissa asfalteissa pientareella saattoi olla useitakin asfaltin saumakohtia tai vaarallisen korkea asfaltin reuna.Vasta Asikkalan vaiheilta pyöräily alkoi vilkastua. Pohjoisempana pyöräilijöitä oli yllättävän vähän. Johtuuko tämä suunnittelusta autoilun ehdoilla, rekkojen koon kasvamisesta – vai eikö kaikilla teillä ole tarvetta pyöräillä?Pyörämatkailija kaipaa merkittyjä ja kuvattuja pyöräilyreittejä, joiden toimivuus erilaisille pyöräilijöille on testattu ja joiden tiesuunnittelussa, kunnossapidossa ja opasteissa pyöräilijä on otettu huomioon. Yritin seurata Eurovelo-reittejä, mutta niitä ei löytynyt.Liikenteessä tarvitaan myös parempaa pyöräilijöiden ja autoilijoiden yhteispeliä. Yhden hyvän esimerkin näin reittini varrella Norjassa: infotauluja, joissa kannustetaan jakamaan tie autoilijoiden ja pyöräilijöiden kesken.