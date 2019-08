Mielipide

Kuinka kauan nöyryyttävät nasujaiset saavat jatkua?

aloittaville nuorille järjestetään lukukauden alussa tervetulojuhlat, niin sanotut nasujaiset, joissa vanhemmat oppilaat nöyryyttävät uusia tulokkaita. Juhlinta työllistää joka vuosi niin poliisia, nuorisopalveluita kuin ensihoitoakin.Nasuista puhuminen alkaa jo ennen lukuvuoden aloitusta, ja paine osallistumiseen kasvaa muutaman ensimmäisen kouluviikon aikana. Koulu irtisanoutuu ilmiöstä ja viestittää vanhemmille, että rituaaleihin ei tule osallistua. Silti rituaaliin olennaisena osana liittyvä kiusaaminen aloitetaan monissa kouluissa jo koulupäivän aikana opettajien silmien alla.Varsinainen nöyryytys alkaa koulupäivän jälkeen: lukion aloittaneet opiskelijat esimerkiksi konttaavat Helsingin keskustassa, heitä saatetaan heitellä erilaisilla jätöksillä, heitä voidaan painostaa riisuutumaan, ja toisinaan heille syötetään tai juotetaan mitä mieleen juolahtaa. Ryhmän paineessa nuori menettää hetkellisesti itsemääräämisoikeutensa. Nasuihin osallistuminen on vapaaehtoista mutta pakollista: oma 15-vuotias nuoreni kertoi kotona, että juhliin on osallistuttava – muuten jää porukan ulkopuolelle.Olisiko aikuisten maailmassa normaalia, että uusi työntekijä sidottaisiin ensimmäisten työviikkojen aikana nippusiteillä hissiin ihan vain tiimiytymisen nimissä? Monissa lukioissa julkinen nöyryyttäminen näyttää olevan olennainen osa ryhmäytymisriittiä. Katsommeko me vanhemmat tätä kiusaamista läpi sormien? Annammeko ilmiön vahvistua ja muuttua entistä sadistisempaan suuntaan?