Mielipide

Itse valitut sanat tekevät taistelusta helpompaa

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minkä sortin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äärioikeistolaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väittelyssä

Sanoilla

muutamia vuosia sitten monen ihmisen poliittista ajattelua pystyi parhaiten kuvaamaan mosaiikkina, jossa oli palasia vähän joka suunnalta.Nykyään selvemmät määritelmät ovat tehneet paluun. Jopa äärioikeistolainen esiintyy usein luonnehdintana ulkomaisista ja joskus kotimaisistakin toimijoista.Voimakkaita sanoja käytettäessä on kuitenkin hyvä hakea vertailukohtia lähihistoriasta. Ainakin 1970-luvulla Suomessa oli valtakunnallisesti tunnettuja poliitikkoja, joita osa luonnehti äärioikeistolaisiksi.Yksi heistä oli helsinkiläinen ­Georg C. Ehrnrooth, joka siirtyi Rkp:stä pienen perustuslaillisen kansanpuolueen puheenjohtajaksi, kun presidentti Urho Kek­kosen kauden jatkaminen poikkeuslailla vuonna 1973 sai Ehrnroothin sukset lopullisesti ristiin Rkp:n kanssa.poliitikko Ehrnrooth sitten oikein oli? Riku Keski-Rauskan vuonna 2015 ilmestynyt, väitöskirjaan perustunut elämäkerta Yksinäinen Ehrnrooth antaa siihen perusteellisen vastauksen.Ehrnroothia voi luonnehtia oikeistolaiseksi. Hän puhui mielellään isänmaasta, vastusti kommunismia ja loi hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, varsinkin republikaaneihin.Jälkeenpäin katsoen hänessä voisi tunnistaa myös sosiaali­liberaalin poliitikon, joka osasi taitavasti puhutella helsinkiläistä äänestäjäkuntaa, niin nuoria kuin vanhoja.Myöhempi sosiaalidemokraattinen oikeusministeri ja Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman kertoo Keski-Rauskan kirjassa, että hän äänesti ensimmäisissä vaaleissaan eli vuoden 1960 kunnallisvaaleissa Ehrnroothia.Söderman oli nuorena opiskelijana osallistunut Ehrnroothin rikosoikeuden luennoille ja ihastunut tämän humaaniin pohjoismaiseen kriminaalipoliittiseen linjaan, joka poikkesi vanhemman polven opettajien tiukoista asenteista.Kun vielä eteläisten kaupunginosien kasvatti Ehrnrooth oli kau­pungilla tervehtinyt Oulunkylästä kotoisin ollut Södermania, äänestyspäätös oli tehty.Ehrnroothista on lopulta vaikea tehdä. 1970-luvulla sana oli kuitenkin käyttökelpoinen, koska Ehrnrooth oli kulmikas, huonosti kompromisseihin taipuva sekä äänekkäästi presidentti Kekkosta arvosteleva.Äidinkieleltään ruotsinkielisenä ja nimekkään teollisuussuvun jälkeläisenä hän sopi mainiosti luokkatietoisen arvostelun kohteeksi, mutta myös vallan kamareihin pyrkivällä kokoomuksella oli tarve tehdä pesäero hankalaan kilpailijaansa.Keski-Rauska lainaa silloista kokoomuksen nuorisopoliitikkoa Ilkka Kanervaa, jonka mukaan ”perustuslailliset ovat kansallissosialisteja” ja joka varoitti vuonna 1973, että äärioikeistolle ollaan luomassa positiiviselta näyttävää poliittista kuvaa.Olivatkohan arvostelijat aikaansa edellä? Moitteet totalitaarisista ja autoritaarisista lähtökohdista sekä äärimmäisyysnäkemyksiin perustuvista toimintatavoista sopisivat nykyisen äärioikeiston määrittelyyn, mutta 1970-luvun suomalaisessa politiikassa tyyli oli yliampuvaa.pääsee usein niskan päälle jo sillä, että onnistuu valitsemaan aseet eli käytettävät sanat. Kaikkein tehokkainta on, kun saa määritellä omaa toimintaansa itse valitsemillaan sanoilla.Kukapa ei haluaisi olla ajattelultaan mieluummin realistinen kuin kyyninen? Tuntuu myös älykkäämmältä olla kriittinen kuin vastustaa.Ja kun Veikkaus kertoo oman rahapelitoimintansa olevan vastuullista, yleensä herkästi kantaa ottavien tutkijoiden, taiteilijoiden ja kansalaisjärjestöjen ei tarvitse sen tarkemmin miettiä, millaisessa tilanteessa olevilta ihmisiltä iso osa heidänkin rahoituksestaan tulee.Politiikan ammattilaiset pystyvät yleensä väittelemään asiakysymyksistä, mutta penkkiurheilijoilla on kiusaus kuitata erilaiset mielipiteet luonnehtimalla niiden esittäjää mahdollisimman sapekkaasti.voi leimata maltillisen tai kuorruttaa ihmisvihan vaikeasti tunnistettavaksi. Parhaimmillaan tiiviit ilmaukset ovat kuitenkin silloin, kun niiden avulla voi nostaa esiin olennaisen.Hyvä nyrkkisääntö on, että jos on aikeissa luonnehtia koko ihmistä, kannattaisi mieluummin keskittyä hänen ajatteluunsa ja tekoihinsa. Niin joutuu olemaan arviossaan hiukan täsmällisempi.Silloin ehkä onnistuu tunnistamaan, mikä on toisen ajattelun ytimessä ja mikä reunalla.