lisääntyvät tilastojen mukaan loma-aikaan. Lasten huoltoon ja tapaamisiin liittyvien yhteydenottojen määrä on korostunut kuluneen kesän aikana myös Helsingin kaupungin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikön yhteydenotoissa ja lastensuojeluilmoituksissa.Sosiaalityöntekijöinä tehtävänämme on lapsiperheiden ohjaus ja neuvonta, lastensuojelun virka-aikainen päivystys sekä lapsen lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeen arviointi.huoltoon, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät asiat sovitaan yhteistyössä vanhempien kesken useimmiten vahvistamalla sopimus lastenvalvojalla. Riitaisissa tilanteissa ratkaisun tekee käräjäoikeus, joka ensisijaisesti pyrkii ohjaamaan vanhemmat moniammatilliseen tuomioistuinsovitteluun vaihtoehtona oikeusistunnolle.Tänä kesänä sosiaalityöntekijöiden työajasta on kulunut kohtuuttomasti aikaa eronneiden vanhempien riitaisten välien selvittelyihin. Yksiköissä ovat korostuneet riitaisat erotilanteet, joissa vanhemmat eivät ole kyenneet kommunikoimaan millään tapaa keskenään, ja keskustelua lasten asioista on pyritty käymään sosiaaliviranomaisten välityksellä.toiveet työtämme kohtaan ovat olleet epärealistisia ja jopa lain vastaisia. Vanhemmat ovat voineet esimerkiksi vaatia lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä noutamaan lapsen toisen vanhemman luota tapaamisiin, vaikka tähän sosiaalityöntekijöillä ei ole toimivaltaa.Työryhmillemme on syntynyt ajoittain käsitys, että joissakin tilanteissa vanhemmat ovat käyttäneet työskentelyämme kiusan välineenä toista vanhempaa kohtaan. He ovat tehneet omasta lapsestaan lastensuojeluilmoituksia, joissa toisen vanhemman on esitetty olevan vaaraksi lapselle.Lähtökohtaisesti kaikki lastensuojeluilmoitukset tulee selvittää, mutta kiusantekotarkoituksessa tehtyjen ilmoitusten selvittämiseen käytetty aika on pahimmillaan pois aidosti vahingoittavissa olosuhteissa elävien lasten asioiden hoitamisesta.päättyminen on aikuiselle kriisi. Kriisin keskellä luonnollisesti herää monenlaisia tunteita, joiden käsittelyyn tarvitaan välillä ammattilaisten apua.Ero on kriisi myös lapselle. Lapsen selviytymistä erosta tukee parhaiten vanhempien kyky huomata lapsen tarpeet oman kriisin keskellä. Lapselle on tärkeää, että suhde molempiin vanhempiin säilyy ja että hänellä on oikeus kasvaa ja kehittyä joutumatta valitsemaan vanhempien väliltä.Moni lapsi on oman kriisinsä keskellä joutunut rooliin, joka ei hänelle kuulu. Lapsen etu uhkaa jäädä vanhempien vaatimusten jalkoihin. Toivomme eroavien vanhempien ajattelevan kriisistä huolimatta lapsen etua ja kunnioittavan ex-puolisoa lapsensa vanhempana.voi saada apua ja tukea peruspalveluiden sekä erilaisten järjestöjen kautta. Kokemuksemme mukaan näihin palveluihin ei kuitenkaan aina hakeuduta.Tanskassa ja Norjassa ongelmaan on havahduttu jo aiemmin. Näissä maissa on luotu mallit, joissa vanhemmilta edellytetään lapsen näkökulman huomioimista erotilanteessa esimerkiksi sovittelun tai kurssin avulla.Vastaavalle mallille olisi tarvetta myös Suomessa.