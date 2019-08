Mielipide

Suomessa nuorille välitetään erittäin vahvaa nuuskaa

Ruotsista

kulkeutuu Suomeen paljon nuuskaa. Yksi ehkä eniten tuotuja nuuskamerkkejä on eräs ruotsalaisvalmisteinen pussinuuska, jonka nikotiinipitoisuus on 22 milligrammaa grammassa. Se ei vaikuta olevan suosittu Ruotsissa, jossa käytetyimpien nuuskamerkkien nikotiinipitoisuudet ovat paljon tätä pienempiä.Kyseisessä nuuskassa näyttää korkean nikotiinipitoisuuden lisäksi olevan myös moniin muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna korkeampi pH-arvo. Emäksisyys lisää ja nopeuttaa nikotiinin imeytymistä.Ruotsilla on erityislupa myydä nuuskaa sillä ehdolla, että se ei saata sitä EU:n jäsenvaltioiden markkinoille. Matkailija saa kuitenkin tuoda Suomeen yhden kilogramman nuuskaa vuorokaudessa. Jos haluaa tuoda maahan mahdollisimman monta nuuskarasiaa, kyseinen nuuska on vahva ehdokas: tämän merkin rasiassa on vähemmän nuuskaa kuin muissa vastaavissa tuotteissa, niin grammoissa kuin pussien määrässäkin laskettuna. Katukaupassa sitä välitetään runsaasti myös nuorille.Olisi mielenkiintoista tietää, ketkä tätä kyseistä nuuskaa myyvät ja ostavat Ruotsissa, vai onko se olemassa juuri Suomen markkinoita varten. Tästä vahvasta nuuskasta näyttää tulleen jossain määrin trendi nuorten keskuudessa. Sen etikettitarroja liimaillaan esineisiin, kuten puhelimiin ja kuulokkeisiin, ja se on saanut näkyvyyttä joissakin musiikkivideoissa ja kappaleiden sanoituksissa.Suomessa nuorten nuuskankäyttö on yleistynyt 2010-luvulla. Osa nuuskan terveyshaitoista tunnetaan, mutta pitkäaikaisia seurantatutkimuksia nuorena aloitetun vahvan nuuskan käytön vaikutuksista ei ole. Vanhempien tulisi olla paremmin perillä nuorten nuuskankäytöstä ja puututtava siihen.