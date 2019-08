Mielipide

Lyhennetty työpäivä voisi edistää työssä jaksamista

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On varmasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämä

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolikolla

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

varapuheenjohtaja Sanna Marin heitti hiljattain ilmoille ajatuksen kuuden tunnin työpäivästä tai nelipäiväisestä työviikosta. Hän itsekin totesi sen olevan utopiaa vielä nyt mutta mahdollista tulevaisuudessa.Hyvä kysymys onkin: onko kahdeksan tunnin työpäivä lopullinen totuus, vai voisiko se aidosti olla jotain muuta?selvää, ettei kuuden tai kahdeksan tunnin työpäivän soveltuvuus ole jokaiselle alalle sama. Työt ja toimialat ovat keskenään erilaisia. Eri tehtävistä maksetaan myös eri palkkaa, joten voisiko virallinen työaikakin olla tällöin eri riippuen tehtävästä ja toimialasta? Asettaako se ihmiset eriarvoiseen asemaan, vai onko kyse vastaavasta asiasta kuin palkkauksen erilaisuudesta eri aloilla?Työelämässä arvot muuttuvat ajan kuluessa. Nykynuorille on yrityksen eettisen toiminnan ja työkavereiden ohella tärkeää, että työn ja vapaa-ajan yhteen sovittaminen on mahdollisimman ongelmatonta. Se on heille jopa palkkaakin tärkeämpi kriteeri. Tähän yhteen sovittamiseen viittasi myös Marin puolustaessaan ehdotuksensa tavoitteita.muuttuu yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat töiden luonnetta enemmän asiantuntijatyöksi, jossa työn tuottavuuden seuraaminen työaikaa katsomalla on harvoin mielekästä. Työ kuormittaa eri tavalla kuin ennen, ja työn sekä vapaa-ajan raja muuttuu jatkuvasti häilyvämmäksi.Yhteiskunnallisesti on järkevää pitää kaikki työkykyiset ja -haluiset töissä ja pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta informaatiotulvan sekä hektisyyden keskellä. Voisiko lyhennetty työpäivä olla osa tätä ratkaisua? Ja miksi kahdeksan tuntia työpaikalla olisi absoluuttinen ainoa totuus, kun vielä runsaat sata vuotta sitten työpäivät olivat jopa 16-tuntisia, eikä lomia juuri ollut. Kahdeksan tuntia on yhtä lailla vain yhdessä päätetty. Se ei perustu tieteelliseen tutkimukseen.hallitus otti askeleen ­kohti historiaa pidentämällä työpäiviä kiky-paketissaan. Yrityskentällä liikkuessani olen kuullut lukemattomien yritysten johtajilta, että he eivät ole ottaneet muutosta käyttöön kuin ehkä nimellisesti. Työn­tekijöille on kerrottu, että kyseiset lisä­minuutit voi käyttää vaikka taukojumppaan tai lukemiseen.Työajat sekä työn ja vapaa-ajan sovittaminen yhteen nousevat esille myös rekrytoinneissa. Yhä useampi hakija kysyy jo rekrytointivaiheessa yrityksen suhtautumista työaikajoustoihin ja etätyöhön. Nuiva suhtautuminen yritykseltä saa huippuhakijan valinnan osumaan toiseen yritykseen.on aina kaksi ­puolta. Työnantajat kertovat ­lyhyemmän työpäivän lisäävän kustannuksia. Toisaalta mielenterveyden ongelmat ovat jo nyt yleisin työkyvyttömyyden syy. Voisiko lyhyempi työpäivä ­vähentää sairauspoissaoloista syntyviä kustannuksia ja pa­rantaa työssä jaksamista niin, etteivät siitä syntyneet kus­tannukset olekaan välttämättä niin suuria kuin nyt on arveltu?