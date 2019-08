Mielipide

En näe syytä, miksi koulutettu ulkomaalainen hoitaja tulisi tekemään töitä Suomeen

Viime aikoina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on puhuttu paljon sairaanhoitajien työolosuhteista ja palkasta. Kansan kommentteja on joskus vaikeaa lukea.Usein väitetään, että hoitajat ovat ahneita. Miten tällainen ­käsitys on syntynyt? Monet hoitajat ihmettelevät, missä Suomessa maksetaan väitetyn suuruisia palkkoja. Olisi selvempää, jos kerrottaisiin tuntipalkat sen sijaan, että katsotaan bruttopalkkoja, joihin on lisätty kaikki ylityö-, viikonlopputyö- ja yötyökorvaukset.Sanotaan myös, ettei palkan­korotuksiin ole varaa. Tämä on priorisointikysymys. Onko Suomella varaa terveydenhuoltojärjestelmään, jossa ei ole tarpeeksi hoitajia?Uuden hoitajamitoituksen on toivottu keventävän hoitajien työtaakkaa. Mutta mistä tämä ­lisäsairaanhoito saadaan? Tuleeko hoitajille lisää ylityötä ja tuplavuoroja?Ratkaisuksi ongelmiin on esitetty hoitajien hankkimista ulkomailta. Tätä keinoa on jo yritetty. En näe syytä, miksi koulutettu ulkomaalainen hoitaja tulisi tekemään töitä Suomeen. Työolosuhteet ovat surkeat, ja palkka on huonompi kuin mitä hän kykenisi saamaan muualta. Elinkustannukset olisivat kuitenkin korkeammat. Kaiken lisäksi hän joutuisi sietämään Suomen usein maahanmuuttovastaista kulttuuria – tiedän tämän, sillä olen itse maahanmuuttaja.Uusi neuvottelukierros palkoista on tulossa pian. Onko tätä asiaa varaa lähestyä ”paras neuvottelija voittakoon” -asenteella? Potilas nimeltä terveydenhuolto on huonossa kunnossa, ja päättäjät kinastelevat siitä, riittääkö laastari. Laadukkaan terveydenhuollon toteutuminen olisi varmistettava yhteistyössä.