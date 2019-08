Mielipide

Mannerheimintie on pyöräilyn pullonkaula

on viime vuosina tehnyt hyvää työtä pyörä­liikenteen edistämiseksi. Infrastruktuurin parannuksina on saatu baanoja ja pyöräkaistoja.Keskustassa pyöräliikenteen isona pullonkaulana on Mannerheimintie Runeberginkadulta Postikadulle. Sen pyöräkaistat ovat olleet suunnitteluasteella vuosia. Päätös osuuden rakentamisesta tehtiin vuonna 2013 ja on siis odottanut etenemistään jo kuusi vuotta. Seuraavakin osuus on jo ehtinyt suunnitteluun asti.Odotusaikana pyöräliikenteen määrä ja kaupunkipyöräverkon suosio ovat jatkaneet kasvuaan. Helsingillä olisi mainio tilaisuus hyödyntää EU-puheenjohtajakauden näkyvyyttä esittelemällä urbaanin, päästöttömän liikkumisen ja hiilineutraalin kaupungin mallia ja toteuttaa vihdoin Mannerheimintien suunnitelmat. Se myös vauhdittaisi kaupungin tavoitteita pyöräliikenteen lisäämiseksi ja kantakaupungin runkoverkon laajentamiseksi. Muuten niiden toteutumisesta vain haaveillaan – sitä pitempään, mitä kauemmin Mannerheimintiellä poljetaan paikoillaan.