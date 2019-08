Mielipide

Elämä pahoittelee virheitä – toisin kuin nuoruudessani kerroin, en ole kehittyneempi versio vanhemmistani

kuin 1990-luvun lopulla kerroin, nelikymp­pinen ei ole ikäloppu ja säälittävä kehäraakki. Todellisuudessa viisikymppinen on ikäloppu ja säälittävä kehäraakki.kuin lapsena kerroin, sienet eivät ole pahoja. Todellisuudessa sienet ovat erinomaisen hyviä.kuin 1980-luvulla kerroin, Roger Moore ei ole kaikkien aikojen paras James Bond. Todellisuudessa lähes kaikki muut ovat parempia.kuin nuoruudessani kerroin, en ole kehittyneempi versio vanhemmistani. Todellisuudessa olen perinyt molemmilta heidän huonot puolensa.kuin aiemmin kerroin, silmälasit eivät ole hankalat ja juntit. Todellisuudessa silmälasit ovat vaivattomat ja tyylikkäät.kuin 1990-luvun alkupuolella kuvittelin, kaksimieliset vitsit eivät ole huumorin korkein muoto. Todellisuudessa ne ovat huumorin matala muoto.kuin vuonna 1996 kerroin, 32-tuumainen televisio ei ole riittävän iso. Todellisuudessa television on oltava vähintään 50-tuumainen.kuin vuonna 1999 kerroin, kaupungin keskustassa asuminen ei ole ainoa vaihtoehto. Todellisuudessa etäämmällä asumisessa on paljon hyviä puolia.kuin 1990-luvulla kerroin, työelämä ei ollut silloin rankkaa. Todellisuudessa työtahti oli tuolloin leppoisa.kuin vuonna 2011 itselleni kerroin, ostamani slim fit -paita ei seuraavina kuukausina muuttunut sopivan kokoiseksi. Todellisuudessa ostopäätös perustui itsepetokseen, eikä paita koskaan mahtunut päälle.kuin viime viikolla kerroin, en käynyt sunnuntai-iltana kuntosalilla. Todellisuudessa kävin lähipubissa yhdellä oluella.kuin tämän kolumnin ensimmäisessä oikaisussa kerroin, viisikymppinen ei ole ikäloppu ja säälittävä kehäraakki. Todellisuudessa kuusikymppinen on ikäloppu ja säälittävä kehäraakki.pahoittelee virheitä.