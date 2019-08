Mielipide

Tekoälyn

Digitalisaatio

Tekoälyn

Kun

Tekoäly

hämmästyttävät saavutukset ovat lähes päivittäin uutisissa. Saavutukset perustuvat uudenlaiseen tietokoneiden ohjelmointiin, jossa ohjelmat oppivat miljoonien ja miljardien yritysten jälkeen, miten niille annetut ongelmat voidaan ratkaista.Jokainen koneen laskutoimitus vaatii sähköä ja energiaa. Joidenkin arvioiden mukaan tekoäly tulee jo lähivuosina kuluttamaan kymmenesosan maailman sähköstä. Tekoäly voi siis lähivuosina kiihdyttää ilmastonmuutosta.yhdistetään usein aineettoman tuotannon kasvuun, mutta sillä on myös materiaalinen puolensa. Tämä näkyy esimerkiksi virtuaalivaluutoissa.Digikolikoiden tekeminen vaatii miljardeja laskutoimituksia. Nyt yhden bitcoinin vaatimaan laskentaan eli louhimiseen kuluu sähköä noin 110 000 kilowattituntia eli 60 öljytynnyrillisen verran energiaa. Energiatehokkaampia virtuaalivaluuttoja ollaan kehittelemässä, mutta pelkästään bitcoinien tekemiseen menee maailmassa nyt enemmän sähköä kuin Suomi pystyy tuottamaan.Tekoälyn kehitys vaatii kuitenkin selvästi enemmän energiaa kuin virtuaalivaluuttojen louhinta. Teko­älyn merkittävimpiin kehittäjäyhtiöihin kuuluva Open AI arvioi viime vuonna, että suorituskykyisimpien tekoälysovellusten ener­giankulutus kaksinkertaistuu noin kolmen tai neljän kuukauden välein. Parhaiden luonnollisen kielen tekoälyohjelmien opetus tuottaa nyt suunnilleen saman verran hiilidioksidia kuin viisi henkilöautoa koko niiden käyttöaikana.Suomenkin tekoälystrategiat ovat julistaneet, että ”tekoäly on uusi sähkö”. Jos tekoälyn energiantarve kasvaa nykyistä vauhtia, sähköä ei juuri muuhun käyttöön riitäkään.kehittäjät ovat pystyneet hämmästyttäviin saavutuksiin, koska perinteinen tietokoneohjelmointi on korvattu koneoppimisella.Koneoppimisessa tietokone säätää askel askeleelta ohjelman satoja miljoonia parametreja aina, kun sille annetaan uutta dataa. Parametreja muutetaan vähän kerrassaan, ja koneen opetus lopetetaan, kun ohjelmisto toimii halutulla tavalla. Toisin kuin perinteisessä ohjelmoinnissa, koneelle ei etukäteen kerrota käskyjä, joilla koneen saama data muutetaan tulokseksi. Sen sijaan koneelle annetaan dataa ja koneen annetaan itse etsiä tapa, jolla annettu tavoite saavutetaan.Perinteisessä ohjelmoinnissa tarvittiin usein vain satoja tai tuhansia laskutoimituksia vastauksen saamiseksi. Nyt maailman tehokkaimmat tietokoneet tarvitsevat satoja miljoonia esimerkkejä, joita ne käyvät läpi äärimmäisen nopeasti viikkojen ajan. Viime vuonna Googlen tutkijoiden julkistaman luonnollisen kielen tekoälymallin opetus vaati noin tuhat triljoonaa laskutoimitusta.uusia tekoälymalleja kehitetään, laskentaa tarvitaan koko ajan enemmän. Malleja kehitetäänkin muuntelemalla niiden ominaisuuksia automaattisesti. Kilpailu parhaista tekoälymalleista on erittäin kovaa, ja mallien toimivuus selviää vain kokeilemalla.Parhaiden tekoälymallien kehittäminen vaatii erittäin suurta laskentatehoa ja erikoistunutta prosessoriarkkitehtuuria. Nämä mallit vaativat myös miljoonia kertoja enemmän energiaa kuin perinteinen tietojenkäsittely.Parhaiden tekoälymallien kehittämiseen tarvittava energia on kymmenkertaistunut 2010-luvulla vuosittain. Tekoälystä vastaava Facebook-johtaja Jérôme Pesenti totesi heinäkuussa, että Facebookilta ja Googlelta on jo loppumassa tekoälysovellusten kehittämiseen tarvittava laskentateho.Jo olemassa olevien tekoälymallien käyttö onnistuu toki helposti. Puhelinten kuvankäsittelyohjelmat ja internetin chatbotit ovat tällaisia valmiiden mallien sovelluksia.Tekoälyn jatkuvasti kasvava energiankulutus tarkoittaa, että yhä harvemmilla on varaa pysytellä kehityksen eturintamassa. Googlen ja Facebookin kaltaiset tekoälyn kehittäjät ovat jo nyt maailman suurimpia uusiutuvan energian käyttäjiä. Mikäli kehitys jatkuu, tuuli- ja aurinkovoimaa ei kohta muille riitä.tekee ihmeitä, mutta nyt se on matkalla umpikujaan. Ihmisaivot tarvitsevat energiaa vain noin 20 wattia, ja lapsi oppii erottamaan esimerkiksi kissan koirasta muutamalla yrittämällä. Jo ilmastonmuutoksen takia tekoälytutkijoiden pitää oppia, miten aivot toimivat.