Suomi on valinnut tiensä ja sitoutunut inkluusioon

alettua on jälleen käynnistynyt keskustelu erityisopetuksen järjestämisestä ja inkluusiosta. Monissa puheenvuoroissa korostuvat erityisopetuksen ongelmat, joiden ratkaisemiseksi tunnutaan haikailtavan erityisluokkien – jopa erityiskoulujen – perään.vammais- ja koulutuspolitiikkaa pitkään läheltä seuranneina ihmettelemme tätä keskustelua. Sekä inkluusion käsite että se laajempi konteksti, johon kouluissa meneillään oleva muutos paikantuu, tuntuvat hämärtyneen keskustelussa, jossa yhä useammat syyttävät sormet osoittavat kohti inkluusiota.Inkluusio ei ole mikään uusi asia. Suomi on sitoutunut koulutuksellisen inkluusion edistämiseen jo 25 vuotta sitten allekirjoittamalla niin kutsutun Salamancan sopimuksen vuonna 1994. Tätä sitoutumista vahvistaa YK:n vammaisten oikeuksien sopimus, jonka Suomi ratifioi vuonna 2016.Sopimukset velvoittavat niihin sitoutuneet valtiot huolehtimaan, että inkluusio toteutetaan turvaamalla kaikille oppilaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset olosuhteet ja palvelut lähikoulussa.Julkisuudessa on tuotu esiin ongelmia, joiden on sanottu johtuneen inkluusiosta. Monessa tapauksessa näyttää kuitenkin tapahtuneen heitteillejättö, jolla ei ole mitään tekemistä inkluusion kanssa. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on kyllä sijoitettu tavallisiin luokkiin ja erityisluokista on luovuttu, mutta oppilaat on jätetty ilman tukea. Inkluusiota on käytetty nimenä säästöille.keskustelu on jämähtänyt puheenvuoroihin inkluusion puolesta ja sitä vastaan. Käynnissä oleva keskustelu heijastaa sitä kuvitelmaa, että inkluusio voidaan jättää toteuttamatta tai jopa perua. Sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, sanovat toista: Suomi on tiensä valinnut.Kuvitelma inkluusion valinnaisuudesta lienee syynä myös siihen, että inklusiivisen opetuksen käytäntöjä ei ole riittävällä tavalla systemaattisesti kehitetty: vielä 25 vuotta Salamancan sopimukseen sitoutumisen jälkeen inkluusion toteutumattomuudessa vedotaan siihen, että inkluusio on uusi asia. Jos tähän kehittämistyöhön olisi kunnianhimoisesti tartuttu heti, kouluilla olisi nyt paremmat työkalut inklusiivisen opetuksen toimeenpanemiseksi.Keskustelussa pitäisi päästä eteenpäin. Tulisi kysyä, miten inkluusio voidaan toteuttaa niin, että se palvelisi sekä erityistä tukea tarvitsevia oppilaita perheineen, muita oppilaita että opettajia. Inkluusion käsite, tavoitteet ja toteutustavat on yhtenäistettävä koko maassa. Tätä keskustelua tukemaan tarvitaan ajantasaista seurantaa ja kriittistä tutkimusta.on laaja vammaispoliittinen käsite ja tavoite, joka ei koske vain koulua vaan koko yhteiskuntaa. Historiallisesti koulu on toiminut väylänä vammaisten henkilöiden marginalisoinnille. Huomiot siitä, miten vammaisia nuoria edelleen ohjataan syrjään työmarkkinoilta, viittaavat siihen, että huoli segregaatiosta koulutuspolulla on edelleen aiheellinen.Koulu voi ja sen tulee toimia edelläkävijänä inklusiivisen yhteiskunnan rakentamisessa.